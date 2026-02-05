Xi Jinping y Vladimir Putin abordan relaciones bilaterales y crisis globales en videollamada

Xi Jinping y Vladimir Putin Refuerzan La Alianza China-Rusa en Llamada Histórica

En un momento clave para la geopolítica global, los presidentes de China y Rusia se conectaron por videollamada para afianzar su cooperación económica y analizar su relación con Occidente.

Un Diálogo Estratégico

El presidente chino, Xi Jinping, y su par ruso, Vladimir Putin, sostuvieron una videoconferencia el miércoles, donde abordaron temas cruciales como la cooperación económica, la relación bilateral y su postura frente a Estados Unidos. Esta llamada se produce en un contexto de crecientes intentos de líderes occidentales por estrechar lazos con Beijing, a pesar de las tensiones por el conflicto en Ucrania.

El Contexto Global en Juego

A lo largo de los años, los líderes europeos han instado a China a distanciarse de Rusia, a pesar de que Beijing se ha consolidado como el principal socio comercial del Kremlin, que busca alivio ante las sanciones occidentales. Durante su intervención, Putin reafirmó el compromiso de ambos países con la soberanía y el bienestar socioeconómico, declarando: «Quiero asegurarles nuevamente nuestro firme apoyo en nuestros esfuerzos compartidos».

Las Nuevas Relaciones China-Rusia

El diálogo también se centra en cómo aprovechar una «oportunidad histórica para profundizar la cooperación estratégica», como expresó Xi, haciendo hincapié en la necesidad de trazar un «nuevo plan para las relaciones entre China y Rusia» en la emblemática fecha de inicio de la primavera, según el calendario chino.

Desarrollo de Estrategias Comunes

Putin comentó que el vínculo entre Moscú y Beijing permanece como un factor estabilizante en un mundo cada vez más turbulento. Durante la charla, el asesor de relaciones exteriores de Putin, Yuri Ushakov, reveló que Xi invitó a Putin a China para la primera mitad del año, una invitación que fue aceptada con entusiasmo por el líder ruso.

Relaciones Con Estados Unidos y Otros Desafíos Globales

La llamada también abordó las relaciones de ambos países con Estados Unidos, cuyas evaluaciones, según Ushakov, «prácticamente coinciden». Putin anticipó la falta de respuesta de Washington a su oferta de prorrogar el tratado de armas nucleares New START, sugiriendo una disposición a mantener un enfoque equilibrado y responsable en materia de seguridad.

Cooperación en Temas Regionales

Los líderes discutieron también las tensiones respecto a Irán, además de la situación en Venezuela y Cuba, reiterando su apoyo a la cooperación existente. Putin expresó además su respaldo a la política de «Una sola China» en relación a Taiwán, afirmando el reconocimiento de Beijing sobre la isla.

Un Mundo en Cambio

La videollamada entre Xi y Putin se produce justo antes de que el líder chino mantuviera una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, donde se tocaron asuntos críticos como las relaciones bilaterales y los conflictos globales que están en el horizonte.