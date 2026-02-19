Reforma laboral: 5 cambios clave en la relación entre trabajadores y empleadores

La Reforma Laboral 2026, también conocida como "Modernización Laboral", está a punto de transformarse en una realidad en Argentina, proponiendo modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo. Estos cambios buscan redefinir las dinámicas laborales y mejorar la relación entre empleadores y empleados.

Modificaciones en las Horas Extras

Una de las principales alteraciones en la normativa laboral se centra en el artículo 197 bis, donde se establece que empleador y empleado podrán acordar un régimen de compensación de horas extras. Este acuerdo deberá ser formalizado por escrito y detallar los límites y el método de control correspondiente, asegurando una gestión transparente de las horas trabajadas.

Nueva Propuesta para el Banco de Horas

El artículo 198 propone que los convenios colectivos y contratos individuales pueden fijar métodos específicos de cálculo de la jornada laboral, siempre respetando tiempos mínimos de descanso de 12 horas entre jornadas y un descanso semanal de 35 horas. Además, se permitirá utilizar un banco de horas para equilibrar jornadas más largas con días de menor carga, siempre y cuando se cumpla con el límite legal establecido.

Cambios en el Régimen de Vacaciones

El artículo 41 del nuevo proyecto introduce importantes modificaciones en el manejo de las vacaciones. Se mantiene que el empleador debe otorgar las vacaciones anuales entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pero ahora se permite que ambas partes acuerden disfrutar de este tiempo fuera de dicho período. La notificación del inicio de las vacaciones también se reduce, debiendo hacerse con al menos 30 días de anticipación, en lugar de 45.

Adicionalmente, se establece que el fraccionamiento del período vacacional será posible, siempre que cada tramo no sea inferior a siete días.

Indemnizaciones y su Nuevo Marco

Las indemnizaciones por despido no se eliminan, pero la nueva normativa restringe su enfoque, limitando las reclamaciones y redefiniendo cómo se financian. Los pagos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario, no influirán en el cálculo de la indemnización, que ahora implica la extinción de cualquier reclamo vinculado al despido.

Los empleadores podrán optar por establecer un fondo para hacer frente a estas indemnizaciones, cuyo costo será siempre responsabilidad del empleador.

Derechos para Trabajadores de Plataformas Digitales

El artículo 121 establece derechos específicos para quienes trabajan en plataformas como Pedidos Ya y Rappi. Estos trabajadores podrán rechazar solicitudes sin necesidad de justificar su decisión, así como recibir explicaciones si su acceso a la plataforma es restringido. Tendrán derecho a formarse en seguridad vial y a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas, que cubrirá riesgos relacionados con su actividad laboral.

Además, los repartidores podrán conservar el 100% de las propinas otorgadas por los consumidores, lo que traerá mayor equidad en su remuneración.