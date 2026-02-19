Rogelio Frigerio propone reforma previsional para Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos, donde delineó un ambicioso plan de reformas que incluye una modernización del sistema previsional y la mayor inversión en infraestructura vial de la última década.

Un Visión Transformadora para 2026

Durante su discurso, Frigerio subrayó la importancia de seguir consolidando el orden alcanzado en su gestión, asegurando que el Estado debe ser un facilitador del desarrollo y no un obstáculo para la producción y creación de empleo.

Superando Desafíos Pasados

En su mensaje, el gobernador recordó los retos económicos que la provincia enfrentó en años pasados. «A pesar de un entorno difícil, logramos equilibrar las cuentas provinciales y reducir significativamente la deuda», afirmó, destacando que la provincia ahora tiene menos deuda en relación a sus ingresos.

Reforma Previsional en el Horizonte

Frigerio anticipó que, en las próximas semanas, se enviará un proyecto de ley después de consultas con trabajadores estatales y la oposición. Este proyecto tiene como objetivo modernizar el sistema previsional para garantizar un 82% móvil de manera sostenible y justa, un cambio que representa un gran avance para los jubilados de la provincia.

Defensa de los Intereses de la Provincia

El gobernador también se refirió a la demanda de Entre Ríos ante la Corte Suprema para resolver la deuda con la ANSES, enfatizando que este hecho es inédito y crucial para el futuro financiero de la provincia.

Inversiones Estratégicas para el Crecimiento

El enfoque del gobierno no se limita a la reforma previsional. Entre las principales medidas se incluye un alivio fiscal mediante la reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos, exenciones impositivas por nuevas inversiones, y la eliminación de más de 100 tasas provinciales.

Presupuesto Histórico en Infraestructura

Frigerio anunció que, con cuentas públicas ordenadas y una significativa disminución de la deuda, Entre Ríos planea para 2026 el mayor presupuesto para infraestructura vial de su historia, asegurando un financiamiento internacional superior a 300 millones de dólares.

Reorganización en Salud

El gobernador también hizo hincapié en la necesidad de intervenir y reorganizar la obra social provincial, que se encontraba en una situación financiera crítica, con el objetivo de mejorar la atención de salud en todo el territorio.

Un Compromiso con el Futuro

Frigerio concluyó su discurso destacando la importancia de avanzar con las reformas y mantener el rumbo de desarrollo y orden en la provincia. “La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y se convierten en reglas”, sentenció, marcando el inicio de una nueva etapa para Entre Ríos.