El Salvador incorpora educación financiera desde la escuela primaria

El Gobierno de El Salvador innovará su plan educativo incorporando Bitcoin y finanzas básicas en las aulas, orientando a los niños desde los 7 años a comprender el valor del dinero.

Un Plan Educativo Revolucionario

El programa “¿Qué es el dinero?”, impulsado por la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC), abarcará 500 escuelas públicas en todo el país. Los alumnos de cuarto y quinto grado comenzarán a explorar conceptos sobre el dinero y su uso en la vida cotidiana.

Contenidos Atractivos y Didácticos

Los materiales han sido diseñados con ilustraciones de la especialista alemana Lina Seiche, garantizando que los pequeños aprendan de manera entretenida. Este enfoque didáctico incluirá temas como el valor, el intercambio y la importancia del ahorro, sentando así las bases para decisiones financieras informadas.

Expansión del Programa

De acuerdo con la ONBTC, el objetivo es expandir el programa a más niveles de primaria a finales de este año. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la inclusión financiera desde la infancia, alineándose con el desarrollo económico del país.

Un Futuro Cripto en las Aulas

Desde la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, El Salvador ha tomado diversas medidas para fomentar su entendimiento y uso. La integración de esta criptomoneda en el sistema educativo refuerza la política gubernamental de despliegue digital y económico.

Récords en Reservas de Bitcoin

En paralelo, El Salvador ha consolidado su posición como uno de los países con mayores reservas de Bitcoin en el mundo, superando los 7.500 BTC, equivalentes a aproximadamente $678 millones. Este crecimiento, del 25% interanual, refleja una estrategia económica audaz y un compromiso con la inclusión digital.

Un Compromiso en Evolución

A pesar de la volatilidad del mercado, el gobierno ha continuado adquiriendo Bitcoin, sumando 31 BTC en el último mes. La acumulación de reservas ha mostrado un notable incremento, consolidando una visión a largo plazo para el uso de criptomonedas en la economía del país.