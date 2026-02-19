Gaiman rinde homenaje al rock nacional en su Recital de Verano en el Túnel del Ferrocarril

Este sábado 21 de febrero, sumérgete en una tarde de música y cultura en el Túnel del Ferrocarril con un espectacular recital dedicado a los clásicos del rock argentino.

Todo Listo para una Noche Inolvidable

La Municipalidad de Gaiman, a través de la Dirección de Cultura, organiza un emocionante Recital de Verano – Tributo al Rock Nacional que comenzará a las 19 horas. La primera banda en subir al escenario será Tengo un Amigo, seguido por La Espina Rock a las 20 horas. Ambas agrupaciones ofrecen un repertorio que celebra los temas icónicos del rock argentino, ideal para revivir momentos únicos de varias generaciones.

Un Lugar con Historia: Túnel del Ferrocarril

El evento se llevará a cabo en el Túnel del Ferrocarril, un sitio emblemático de Gaiman que promete ser el escenario perfecto para disfrutar de música en vivo. El ambiente veraniego contribuirá a crear una atmósfera mágica para todos los presentes.

Además, ¡Comida y Buen Ambiente!

Los asistentes también podrán disfrutar de un patio de comidas, donde vecinos y visitantes encontrarán diversas opciones para saciar el apetito mientras se dejan llevar por las melodías nostálgicas del rock nacional.

Un Encuentro para Compartir

Se invita a todos a acercarse con reposeras, ya sea en familia o con amigos, y ser parte de esta celebración musical que fomenta el encuentro, la cultura y el talento artístico en el marco de las actividades de verano en Gaiman.