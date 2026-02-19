jueves, febrero 19, 2026
Noticias destacadas

Gaiman rinde homenaje al rock nacional en su Recital de Verano en el Túnel del Ferrocarril

¡Vibraciones de Verano! No te Pierdas el Tributo al Rock Nacional en Gaiman

Este sábado 21 de febrero, sumérgete en una tarde de música y cultura en el Túnel del Ferrocarril con un espectacular recital dedicado a los clásicos del rock argentino.

Todo Listo para una Noche Inolvidable

La Municipalidad de Gaiman, a través de la Dirección de Cultura, organiza un emocionante Recital de Verano – Tributo al Rock Nacional que comenzará a las 19 horas. La primera banda en subir al escenario será Tengo un Amigo, seguido por La Espina Rock a las 20 horas. Ambas agrupaciones ofrecen un repertorio que celebra los temas icónicos del rock argentino, ideal para revivir momentos únicos de varias generaciones.

Un Lugar con Historia: Túnel del Ferrocarril

El evento se llevará a cabo en el Túnel del Ferrocarril, un sitio emblemático de Gaiman que promete ser el escenario perfecto para disfrutar de música en vivo. El ambiente veraniego contribuirá a crear una atmósfera mágica para todos los presentes.

Además, ¡Comida y Buen Ambiente!

Los asistentes también podrán disfrutar de un patio de comidas, donde vecinos y visitantes encontrarán diversas opciones para saciar el apetito mientras se dejan llevar por las melodías nostálgicas del rock nacional.

Un Encuentro para Compartir

Se invita a todos a acercarse con reposeras, ya sea en familia o con amigos, y ser parte de esta celebración musical que fomenta el encuentro, la cultura y el talento artístico en el marco de las actividades de verano en Gaiman.

