Militar de EE. UU. Listo para Ataque a Irán a Partir del Sábado, Según Informes

A partir del sábado, el ejército estadounidense podría estar en condiciones de responder a un posible ataque desde Irán, según informantes de seguridad nacional que han compartido detalles con el presidente Donald Trump. La situación, que se torna cada vez más delicada, tiene en vilo tanto a la comunidad internacional como a los propios líderes estadounidenses.

Trump se encuentra deliberando sobre la toma de decisiones militares con sus asesores más cercanos, mientras la Casa Blanca evalúa los riesgos de una escalada en las tensiones de la región. A pesar de las conversaciones en curso entre Washington y Teherán en Ginebra, el lenguaje utilizado por los funcionarios estadounidenses ha tenido un tono más belicoso en los últimos días.

Advertencias Severas desde la Casa Blanca

El presidente Trump escribió en su red social que, si Irán no llega a un acuerdo, podría ser necesario llevar a cabo acciones desde Diego García y la base aérea en Fairford para contrarrestar una amenaza de un régimen considerado peligroso e inestable. Este giro en la retórica refleja el cansancio de Trump ante la situación actual.

Un asesor del presidente expresó a Axios que «existe un 90% de probabilidad de que veamos acciones militares en las próximas semanas», a pesar de las voces que advierten sobre los peligros de un conflicto armado con Irán.

Potenciales Operaciones Conjuntas con Israel

Si se llegara a ejecutar una intervención militar, se espera que sea una campaña significativa y que dure semanas, llevada a cabo en colaboración con Israel. Fuentes de los medios estadounidenses informan que la administración de Trump se encuentra más cerca que la mayoría de los ciudadanos de lo que implica una guerra a gran escala en Medio Oriente.

La próxima llegada del portaaviones USS Gerald Ford al este del Mediterráneo jugará un papel crucial en la definición del momento de posibles ataques, de acuerdo con funcionarios de EE.UU.

Retiro Estratégico y Preparativos

En medio de esta inminente amenaza, el Pentágono planea retirar temporalmente a algunos miembros del personal de Medio Oriente hacia Estados Unidos o Europa en un lapso de tres días, anticipándose a posibles represalias iraníes.

Progresos y Desafíos en las Conversaciones de Ginebra

En paralelo, Trump ha enviado a sus asesores Jared Kushner y Steve Witkoff a Ginebra, donde se reunieron durante tres horas con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi. A pesar de que ambos lados afirmaron que hubo avances, las diferencias siguen marcando un amplio camino por recorrer.

El vicepresidente JD Vance destacó que, aunque algunos aspectos de las negociaciones fueron positivos, Trump ha establecido líneas rojas que aún no han sido reconocidas por los iraníes. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó que aún existen muchas razones que pueden justificar un ataque, aunque reiteró que Trump prefiere la diplomacia, instando a Irán a considerar la posibilidad de un acuerdo.