Cristian D’Alessandro advierte: «El desvío de aportes compromete el sistema de jubilaciones»

La discusión en el Congreso sobre la reforma laboral ha despertado inquietudes respecto al futuro de las jubilaciones en Argentina. El abogado especialista en derecho previsional, Christian D’Alessandro, advierte que este nuevo marco normativo puede desestabilizar el sistema actual.

La propuesta del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se centra en proteger a los trabajadores en caso de despidos, sin embargo, D’Alessandro sostiene que podría llevar a una desfinanciación del sistema de jubilaciones. “Este cambio afectará críticamente la forma en que se utilizan los aportes patronales”, afirmó el abogado.

El peligro de desviar aportes

Según D’Alessandro, la contribución que hoy financia jubilaciones podría redirigirse al FAL, lo que profundizaría la crisis preexistente. “Con menos empleo formal y una caída en la recaudación, el impacto será significativo”, alertó, destacando que el estado del sistema previsional es ya alarmante.

Impacto del Desempleo en el Consumo

El abogado señala que la sostenibilidad del sistema previsional se basa en dos factores esenciales: los aportes laborales y los impuestos al consumo. A medida que aumentan los despidos y disminuye la actividad económica, ambos caerán en picada.

“Los trabajadores despedidos no solo pierden sus salarios, sino que también afectan la recaudación para jubilaciones”, explicó, haciendo hincapié en el vínculo entre empleo y financiamiento del sistema.

Disminución del Consumo y su Consecuencia

La caída en el consumo también tiene efectos directos sobre la seguridad social, ya que los impuestos de productos básicos son fundamentales para su financiamiento. “La reducción en la compra de alimentos y bienes esenciales llevará a una menor recaudación previsional”, advirtió D’Alessandro.

Para él, esto plantea un escenario preocupante: “Eventualmente, no habrá fondos para pagar las jubilaciones, tanto presentes como futuras”.

Monotributo y Riesgos de Precarización

Respecto a la posibilidad de que la reforma genere más empleo formal, D’Alessandro se muestra escéptico. Según su análisis, la reforma podría aumentar la cantidad de monotributistas, lo cual atenta contra los derechos laborales.

“Los monotributistas tienen menos derechos y hacen aportes insuficientes para el sistema”, enfatizó. Así, el abogado subrayó que la precarización laboral resultaría de este enfoque, poniendo en riesgo la salud del sistema previsional.

La Necesidad de un Cambio Estructural

D’Alessandro reflexionó sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores para ahorrar para su jubilación en el actual clima económico: “¿Cómo pueden planificar su futuro si no tienen acceso a un crédito hipotecario ni a una vivienda propia?”.

El debate sobre la reforma, concluyó, no es solo técnico, sino que tiene implicaciones profundas para el futuro de millones de argentinos, tanto activos como jubilados.