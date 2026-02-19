Luis Brandoni y Eduardo Blanco deslumbran en la gran pantalla con «Parque Lezama», de Juan José Campanella.

El aclamado director Juan José Campanella vuelve al cine argentino con Parque Lezama, una emocionante adaptación de su exitosa obra de teatro. Después de conquistar el mundo con El secreto de sus ojos, su regreso es una promesa de nuevos matices en la actuación y la narrativa visual.

Después de recibir el Oscar en 2010 por El secreto de sus ojos, muchos se preguntaron qué había sucedido con Juan José Campanella. En los últimos 16 años, el director solo ha dirigido tres películas: la animada Metegol (2013), El cuento de las comadrejas (2019) y ahora, el esperado Parque Lezama, inspirado en su obra teatral y en la pieza I’m Not Rappaport de Herb Gardner.

Una historia conocida en un nuevo formato

Campanella ha estado más ocupado produciendo y dirigiendo series en Estados Unidos que películas en su país. Sin embargo, su regreso al cine argentino se materializa en una obra que él, y sus protagonistas, Luis Brandoni y Eduardo Blanco, conocen a la perfección. Desde su estreno en 2013, han realizado más de 1.170 funciones.

La adaptación del teatro a la pantalla

La película resalta el poder de la palabra, utilizando diálogos íntimos y primeros planos que Campanella no pudo emplear en el escenario. El film se desarrolla entero en el emblemático Parque Lezama de San Telmo, un lugar que se convierte en un personaje más a medida que avanza la historia.

Argumento

Para quienes no han sido espectadores de la obra original, Parque Lezama narra las aventuras de dos ancianos, León Schwartz (Brandoni) y Antonio Cardozo (Blanco). León es un apasionado militante comunista, mientras que Antonio busca llevar una vida tranquila antes de su jubilación.

La rica dinámica entre los personajes

Las interacciones entre ambos reflejan visiones de vida contrastantes, donde uno se dedica a exagerar y relatar anécdotas, mientras que el otro enfrenta las realidades de la vida. Campanella ha decidido no incluir ciertos elementos que estaban presentes en la obra teatral, como la relación entre Antonio y su hija Clarita, pero sí mantiene a Laura, un personaje atrapado en un conflicto con un narcotraficante, lo que añade tensión a la trama.

Nuevos rostros y sorprendentes interpretaciones

El elenco se completa con el destacado Agustín Aristarán, quien interpreta a Gonzalo Menéndez Roberts, un propietario que intenta convencer a Antonio de abandonar el edificio donde trabaja. Tanto Brandoni como Blanco han logrado adaptar sus interpretaciones al nuevo formato, ofreciendo actuaciones memorables que rinden homenaje a la trayectoria de la obra original.

Más que una película, un testimonio cultural

El talento de Campanella es evidente en su capacidad para capturar la esencia de los diálogos y la vibrante conexión con la audiencia. La película, según el director, es una celebración de una obra que ha dejado huella en el teatro argentino.

Comedia dramática. Argentina, 2026. 115’. Dirigida por: Juan José Campanella. Elenco: Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Agustín Aristarán, Verónica Pelaccini. En cines: Atlas Patio Bullrich, Caballito y Nordelta, Multiplex Belgrano y Lavalle, Cinema Devoto.