Paro General de 24 Horas de la CGT: Sigue en Vivo el Impacto en Transportes y Servicios

Este jueves, la CGT lanzó un paro general de 24 horas enérgicamente opositor a la reforma laboral impulsada por el gobierno, un acto que marca un nuevo capítulo en el descontento social en Argentina.

Una Movilización que Enciende el Clamor Social

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha reunido a sus sindicatos más influyentes para asegurar un alto acatamiento al paro, que comenzó a la medianoche del jueves 19 de abril. Esta es la cuarta huelga general contra el presidente Javier Milei y representa la número 48 desde el restablecimiento de la democracia en el país. Este movimiento se produce en un contexto económico complicado, marcado por el cierre de más de 21,000 empresas en dos años y la pérdida de alrededor de 300,000 empleos, según informes sindicales. Un ejemplo reciente es el anuncio de la fábrica de neumáticos Fate, que ha cesado operaciones en Buenos Aires y despedido a más de 900 trabajadores.

Milei en Washington: ¿Qué se Cocina a Nivel Internacional?

En medio de la tensión nacional, el presidente Javier Milei llegó a Washington para participar en la primera reunión de la Junta de la Paz, un organismo creado por Donald Trump. Se prevé que regrese a Argentina pronto y vuelva a viajar a EE. UU. a inicios de marzo para una cumbre de presidentes latinoamericanos en Miami.

Impacto del Paro en el Transporte y Servicios

Los gremios estratégicos han confirmado su participación, afectando gravemente la vida diaria de los ciudadanos. Los trabajadores del transporte (CATT y Ugatt) reportan una participación total, con la paralización de colectivos, trenes, subtes y vuelos comerciales; Aerolíneas Argentinas ha cancelado 255 vuelos. Igualmente, el sector financiero se verá parado, ya que la Asociación Bancaria ha cerrado todas las sucursales para el público.

Recortes Salariales y Polémica Sindical

El gobierno ya ha advertido que descontará el día a los empleados que se ausenten, lo que ha generado una fuerte respuesta del sindicato ATE. Rodolfo Aguiar, líder del gremio, señaló que estas prácticas son un intento de silenciar el disenso y acusó al gobierno de violar la Constitución.

Cacerolazos: La Voz de la Calle

La noche anterior al paro, varios barrios de Buenos Aires resonaron con cacerolazos en apoyo a la huelga, evidenciando el descontento popular. Caballito, Congreso y Almagro fueron algunos de los puntos donde la población se expresó de esta manera.

¿Cómo se Sitúa Milei en el Historial de Paros Generales?

Con cuatro paros generales hasta la fecha, Milei queda atrás de sus predecesores Mauricio Macri y Cristina Kirchner, que enfrentaron cinco cada uno. En comparación, Néstor Kirchner tuvo uno solo, y Alberto Fernández no enfrentó ninguno debido a la pandemia.