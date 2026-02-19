El Bizcochito de Grasa: El Acompañante Ideal para tu Mate

La pasión por el mate en Argentina se complementa perfectamente con el bizcochito de grasa, un clásico que conquista a muchos. Este aperitivo salado, fácil de encontrar en cualquier rincón del país, se ha convertido en el compañero perfecto de esta infusión emblemática.

Un Tradicional de Nuestra Cultura El bizcochito de grasa es una versión industrial de un panificado clásico rioplatense que se elabora a base de harina, agua, sal y grasa vacuna. Este combo de ingredientes es típicamente local y ha ganado un lugar importante en los corazones (y estómagos) de los argentinos. A pesar de las advertencias sobre su contenido ultraprocesado, sus fanáticos siguen optando por este tentador acompañamiento. Marcas Quie Marcan Tendencia Entre las marcas más reconocidas se encuentran Don Satur y 9 de Oro, cuyas distintas características generan debates amistosos entre los amantes del mate. Además, la oferta incluye opciones de Granix, Jorgito y Carrefour, disponibles en supermercados y kioscos de barrio.

Las Mejores Opciones en Bizcochitos de Grasa

A la Hora de Evaluar: En las catas, consideramos la relación entre precio y calidad, así como la textura y el sabor. Un buen bizcochito debe ser crujiente, sin humedad indeseable y con un sabor a grasa agradable. 1. Jorgito Asociado popularmente a los alfajores, Jorgito presenta un bizcochito bien elaborado y de textura mantecosa. Tiene un sabor salado equilibrado y se deshace en la boca. Cada porción de 30 gramos (seis piezas) aporta 151 calorías. 2. Don Satur Con una trayectoria de casi 50 años, Don Satur es un referente en el segmento. Este bizcochito, más seco que el de Jorgito, presenta un perfil de sabor más neutro y se ofrece en piezas enteras de un dorado uniforme. Una porción de 30 gramos (seis unidades) contiene 155 calorías. 3. 9 de Oro Este bizcochito destaca por su mayor tamaño y crocancia, aunque su perfil de sabor es más tímido comparado con otros. Con 144 calorías por porción de 30 gramos (seis piezas), se posiciona como una opción interesante aunque menos destacada. 4. Carrefour La opción más económica del listado, Carrefour ofrece un bizcochito cuya textura es similar a la de Jorgito. Sin embargo, la presentación puede perjudicar la experiencia, ya que a menudo incluye piezas rotas. Cada porción de 30 gramos (4.5 piezas) contiene 139 calorías. 5. Granix Diferente a los demás, Granix no cuenta con excesos en grasas saturadas ni sodio. Aunque es más saludable, también carece del sabor tradicional que muchos buscan en un bizcochito de grasa. Con aceite de girasol como ingrediente principal, ofrece 150 calorías en una porción de 30 gramos (13 piezas).

El bizcochito de grasa se ha consolidado como el aliado ideal para disfrutar de un buen mate, y cada marca aporta su toque único a esta tradición. Los debates sobre su mejor versión seguirán siendo un tema recurrente entre los amantes de esta infusión tan arraigada en la cultura argentina.