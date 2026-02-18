Reforma Laboral: 60% de las Empresas Enfrentan Ausentismo

El reciente proyecto de modernización laboral en Argentina está cambiando la forma en que se gestionan las ausencias laborales por enfermedad, generando un intenso debate en torno a la protección de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.

Modificaciones en la Cobertura Salarial

Bajo la normativa actual, los empleadores están obligados a mantener el pago de salarios durante las ausencias por accidentes y enfermedades no laborales, con un período que varía de 3 a 12 meses dependiendo de la antigüedad y la existencia de dependientes a cargo. Sin embargo, el nuevo proyecto aprobado por el Senado introduce cambios significativos.

El Nuevo Escenario Tras el Proyecto de Ley

Con las nuevas disposiciones, si un trabajador falta debido a una enfermedad no laboral relacionada con actividades de riesgo, recibirá el 50% de su salario. Si la ausencia no está vinculada a actividades de riesgo, el trabajador obtendrá el 75% de su salario. Además, el período de cobertura se reduce a 3 o 6 meses, eliminándose la extensión por antigüedad.

El Impacto del Ausentismo en las Empresas

Según información de la Secretaría de Trabajo, en 2025, el 58% de las empresas privadas enfrentaron la falta de al menos un trabajador al mes. Las principales razones incluyeron:

49% de estos casos fueron por enfermedades no laborales.

20% por faltas sin aviso.

31% por otras causas.

Efectos sobre la Productividad

El ausentismo afecta significativamente la organización laboral, generando una caída en la productividad, especialmente en pequeñas empresas, donde las pérdidas son más marcadas. Se estima que este fenómeno representa un costo del 2.8% de las jornadas pagadas, siendo las enfernedades no laborales responsables de la mitad de esos costos.

Comparativa Internacional de Protección Laboral

En Europa, las políticas de ausentismo suelen ser más protectoras. En muchos países, los primeros días de ausencia no requieren pago del empleador, transfiriendo la responsabilidad de compensación a la seguridad social después de un corto período. Por ejemplo, en Uruguay, no se exige el pago durante los primeros tres días, y la seguridad social cubre el 70% del salario a partir del cuarto día, fomentando un enfoque más equitativo sobre el ausentismo.

Críticas al Nuevo Proyecto de Ley

El cambio legislativo ha generado controversia, no solo por mantener la carga en el empleador, sino también por su enfoque que diferencia las ausencias según el origen de la enfermedad, lo que complica su implementación. Se sugiere que la Cámara de Diputados revise esta norma, considerando alternativas más justas, como el modelo uruguayo que prioriza la protección de los trabajadores.