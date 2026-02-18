Cierre de Fate: Lo que necesitas saber sobre el despido de 920 empleados

Cierre de Fate: Impacto en 920 Puestos de Trabajo en Argentina

El anuncio del cierre de Fate, reconocida productora de neumáticos radiales, ha dejado a 920 empleados en la incertidumbre. La decisión, comunicada el miércoles 18 de febrero, marca un golpe significativo para la industria local.

Este miércoles 18 de febrero, Fate, la emblemática fabricante argentina de neumáticos radiales, sorprendió al mercado al anunciar su cierre definitivo. La planta ubicada en San Fernando cesará operaciones, afectando a 920 trabajadores que serán despedidos.

La noticia surgió en un momento crítico, coincidiendo con un paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), marcado por el debate en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de reforma laboral.

Razones del Cierre: La Influencia de las Importaciones

Desde la compañía, explicaron que el cierre se debe a la apertura comercial impulsada por el Gobierno y a un aumento en las importaciones, especialmente desde China. Aseguran que se saldarán las deudas con proveedores y las indemnizaciones correspondientes a los empleados despedidos.

Protestas y Reacciones en el Lugar

Un grupo de empleados, liderados por Alejandro Crespo, secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), se manifestó frente a la planta. A pesar del calor intenso, los trabajadores alzaron la voz pidiendo justicia y la defensa de sus puestos de trabajo. La situación se tornó tensa cuando algunos intentaron romper el cercado para ingresar a la empresa tras el anuncio del despido.

Intervención Gubernamental: Conciliación Obligatoria

Pasadas las 13:00, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde se establece la conciliación obligatoria en el conflicto entre Fate y Sutna, que durará quince días. Durante este período, ambas partes deberán retroceder la situación al estado anterior al conflicto y evitar cualquier acción que afecte la relación laboral.

“Las partes deberán abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales”, manifestó el ministerio dirigido por Sandra Pettovello.

La CGT y el Cierre de Fate

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su preocupación ante el cierre. En una conferencia de prensa, el secretario general Jorge Sola enfatizó la gravedad del evento, subrayando que “cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales”.

Observaciones en el Contexto Nacional

En medio de la controversia, el Gobierno de Javier Milei catalogó la crisis de Fate como un problema crónico. La Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación, aunque se advierte que la posibilidad de revertir el cierre es mínima, dado que la empresa ya optó por cerrar y saldar las indemnizaciones.

Historias de Resistencia desde Techo de la Fábrica

Varios de los trabajadores, preocupados por sus futuros, se manifestaron desde el techo de la fábrica, señalando que no aceptarían el cierre sin luchar. “Llamamos a todos los trabajadores de Fate para defender nuestros puestos de trabajo”, indicaron en un video difundido por redes sociales.

El Comunicado Oficial de Fate

En su comunicado oficial, Fate declaró que “cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes” y reconoció su historia de más de ochenta años de trabajo en Argentina, mencionando su compromiso con la calidad y la producción local. Sin embargo, también resaltó que “los cambios en las condiciones de mercado” los llevan a tomar esta decisión drástica.

La Situación en el Sector

El cierre de Fate resalta una crisis más amplia en la industria, con otras empresas como Pirelli y Bridgestone enfrentando dificultades financieras. La situación ha encendido alarmas en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Fate, que comenzó su andadura en Saavedra, se convirtió en un pilar fundamental de la industria del neumático en Argentina, y su cierre representa un desafío significativo para el sector y los trabajadores involucrados.