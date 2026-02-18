Western Digital agota su producción de discos duros hasta 2026

La alta demanda de almacenamiento para inteligencia artificial ha llevado a Western Digital a agotar su producción de discos para 2026. Un fenómeno que impacta a la industria y redefine el mercado tecnológico.

Western Digital anunció que ha vendido toda su capacidad de producción de discos duros para el año 2026, impulsada principalmente por la creciente demanda de empresas de inteligencia artificial. Este fenómeno marca un hito en cómo la tecnología está transformando el sector del hardware, llevando al límite la disponibilidad de almacenamiento.

El director ejecutivo de la firma, Irving Tan, reveló esta información durante la presentación de resultados y destacó que la demanda proveniente de los centros de datos de IA ha absorbido por completo la oferta proyectada para este año. Este desabastecimiento se extiende a otros componentes cruciales como memorias DRAM, NAND y SSD, elementos esenciales para el entrenamiento de modelos que requieren el manejo de grandes volúmenes de datos.

Éxito en el Sector de la Nube

En el segundo trimestre fiscal de 2026, Western Digital reportó que el 89% de sus ingresos provino del negocio de la nube, mientras que el segmento de clientes apenas generó un 6% y el de consumo un 5%. A su vez, la empresa logró entregar 215 exabytes de capacidad, destacando discos de hasta 32 TB diseñados para aplicaciones de IA, lo cual reafirma su estrategia enfocada en el segmento corporativo de la nube, donde se concentra la mayor demanda.

El crecimiento de la infraestructura para procesadores de IA ha disparado la necesidad de almacenamiento.

Impacto a Futuro: Producción Comprometida

Western Digital también destacó que parte de su producción de 2027 y 2028 ya se encuentra comprometida debido a acuerdos previos. Este incremento en la demanda anticipa que la presión sobre la industria de almacenamiento se mantendrá en los años venideros.

La necesidad de almacenar y gestionar volúmenes masivos de datos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. En este nuevo contexto, la capacidad de almacenamiento se vuelve más importante que la velocidad, lo que lleva a los grandes centros de datos a preferir los discos duros como soporte fundamental para su expansión hacia la inteligencia artificial.