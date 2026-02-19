Reforma Laboral en Diputados: Artículos Clave y Paro de la CGT

Esta semana, Argentina se prepara para un crucial debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral, tras la controversial media sanción obtenida en el Senado.

El jueves 19 de febrero, los legisladores se enfrentarán a un intenso intercambio de opiniones sobre el proyecto de ley de reforma laboral. La discusión se ha visto ensombrecida por negociaciones difíciles y tensiones crecientes desde su presentación inicial.

La Visión del Gobierno y las Críticas de la Oposición

Durante la jornada del miércoles, se llevó a cabo una reunión de comisión en la que se escucharon a representantes de sindicatos, abogados y empresarios. Las inquietudes sobre los impactos de la reforma no se hicieron esperar, especialmente con respecto al polémico artículo 44, que finalmente será eliminado del proyecto.

Indemnizaciones y Banco de Horas: Propuestas Contestadas

Uno de los puntos más criticados es el nuevo régimen de indemnizaciones. En lugar de la indemnización tradicional por despido, se propone un sistema opcional donde el empleador tendría que realizar aportes periódicos a un fondo de indemnización. Aunque se argumenta que esta medida disminuiría el «costo de despido», los críticos temen que, al final, los resarcimientos sean insuficientes.

El proyecto también introduce la figura del banco de horas, que permite acumular horas extras como días de descanso, generando inquietudes sobre la posible flexibilización excesiva de las jornadas laborales. José Mayans, presidente del Partido Justicialista en el Senado, considera que estas medidas perjudican a los trabajadores.

Aspectos Controversiales sobre Licencias y Derechos Laborales

El régimen de licencias ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente por una propuesta que reduce los salarios en licencias por enfermedad vinculadas a conductas de riesgo. Ante la fuerte oposición, incluso de algunos aliados del oficialismo, se decidió descartar este planteamiento para seguir adelante con la reforma.

Restricciones al Derecho de Huelga y Regulación del Trabajo en Plataformas

La reforma también incluye medidas que limitan el derecho a huelga, exigiendo que al menos el 50% de los servicios esencialmente esenciales continúen funcionando durante una protesta. Gobernadores de distintas provincias, como Axel Kicillof, han manifestado su desacuerdo, denunciando un recorte significativo de los derechos laborales.

El tema del trabajo en plataformas ha generado una fuerte controversia, ya que se propone clasificar a los trabajadores de aplicaciones de reparto como autónomos. Los sindicatos advierten que tal clasificación podría resultar en la precarización de estos empleos, ya que se excluyen beneficios laborales básicos.

Movilizaciones Sindicales: Un Paro General en Marcha

En respuesta a la reforma laboral, las centrales sindicales CGT y CTA han convocado a un paro general nacional para el jueves 19 de febrero. Las organizaciones critican las tendencias a abaratar despidos, flexibilizar las jornadas y debilitar la negociación colectiva.

“Este proyecto va en contra de una Argentina productiva y socialmente justa”, declaró Jorge Solá, representante de la CGT.

Si bien el paro no incluirá movilizaciones masivas, habrá concentraciones frente al Congreso y otras ciudades. Los sindicatos advirtieron que, si la reforma avanza, intensificarán sus acciones de protesta.

Por ahora, el Gobierno mantiene un perfil bajo, mientras se aproxima el debate clave en el Congreso. En este momento crítico, cada voto será determinante para la reforma laboral.