Los Mejores Destinos para Degustar Gastronomía Plant-Based

Explora el mundo desde una perspectiva vegana con el último informe de The Vegan Society, que revela los lugares más amigables para quienes eligen un estilo de vida basado en plantas.

En enero de 2026, The Vegan Society lanzó su estudio titulado «Veganismo en el Mundo», donde detalla los destinos más destacados para los viajeros veganos y profundiza en el crecimiento global de este estilo de vida. Fundada en el Reino Unido en 1944, esta organización se considera la más antigua dedicada al veganismo en todo el mundo.

¿Qué es el Veganismo?

Según la definición de The Vegan Society, el veganismo es “una filosofía y forma de vida” que busca eliminar, en la medida de lo posible, la explotación y crueldad hacia los animales. Aunque el veganismo también se relaciona con una dieta sin productos de origen animal, es importante distinguir entre quienes adoptan el veganismo solo desde el aspecto alimenticio y aquellos que lo asumen como una forma de vida total.

El Informe de la Sociedad Vegana

Para elaborar este informe, el equipo de The Vegan Society realizó un minucioso análisis documental a nivel internacional, buscando identificar los lugares donde el veganismo está ganando popularidad y su impacto en la alimentación, la hostelería y los negocios.

Crecimiento de la Comunidad Vegana

Actualmente, se estima que hay aproximadamente 26 millones de veganos en todo el mundo. Para quienes practican este estilo de vida, elegir un destino de viaje no solo depende de la oferta turística, sino también de la disponibilidad de opciones alimentarias adecuadas.

Veganismo en las Búsquedas en Línea

De acuerdo con datos recientes, las búsquedas sobre veganismo superan considerablemente a las de vegetarianismo y son más populares que las relacionadas con el cambio climático, indicando un creciente interés global.

Los Mejores Destinos para Viajeros Veganos

El informe de The Vegan Society clasifica los destinos más atractivos para veganos en función de la oferta gastronómica. Este año, los lugares destacados son:

Nueva Zelanda: El Líder Mundial en Gastronomía Vegana

Según el informe, Nueva Zelanda se posiciona como el destino con la mejor oferta de gastronomía vegana per cápita en el mundo.

Islandia: Alta Proporción de Opciones Veganas

Islandia destaca con un 43% de sus restaurantes ofreciendo al menos una opción vegana, convirtiéndola en un lugar atractivo para los viajeros que buscan comer de manera consciente.

Taiwán: El Paraíso de los Restaurantes Veganos

Si hablamos de restaurantes exclusivamente veganos, Taiwán encabeza la lista, con 15 restaurantes veganos por cada millón de habitantes, lo que la convierte en un destino imperdible para los que siguen esta dieta.

Estados Unidos y Alemania: Números Impactantes

Estados Unidos alberga la mayor cantidad de restaurantes veganos del mundo, aunque ocupa el puesto 29 en cuanto a opciones per cápita. Alemania, famosa por su capital vegana, Berlín, ocupa el tercer lugar en cantidad de estos establecimientos pero se encuentra en el puesto 19 en la clasificación per cápita.

Curiosidades Internacionales

Singapur brilla con su 95 restaurantes vegetarianos por millón de habitantes, y en India, sorprende el dato de que una cuarta parte de la población se identifica como vegetariana y un 14% como vegana, destacándose como el país con la mejor percepción del veganismo según el informe.

Selección de Países para el Estudio

The Vegan Society eligió diez países de interés (de un total de 21) para un análisis más detallado, incluyendo Australia, Canadá, Dinamarca, Japón, y México. Esta selección se basa en su amplia distribución geográfica y mercados propicios para el crecimiento del veganismo.

Metodología del Informe

La recopilación de datos se llevó a cabo a partir de dos fuentes claves, enfocándose en la presencia de restaurantes veganos y la aceptación del veganismo en diferentes culturas.