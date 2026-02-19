José Castillo: “La reactivación económica no existe”

La situación económica de Argentina es más compleja de lo que aparenta. Recentes declaraciones del economista José Castillo revelan un escenario incierto, donde la falta de inversiones y el clima político influyen profundamente en la actividad económica.

En una reciente conversación con Canal E, José Castillo destacó la coexistencia de “dos realidades muy distintas” entre los indicadores financieros y la economía cotidiana. “No hay una reactivación económica”, subrayó, enfatizando que las señales políticas y fiscales no son suficientes si no se traducen en actividad real.

Castillo detalló que el mercado tenía altas expectativas tras las elecciones, esperando señales como la aprobación del presupuesto y reformas laborales. Sin embargo, indicó que las inversiones aún no llegan a Argentina. “No vemos que lleguen inversiones a la Argentina”, aseguró, añadiendo que el índice líder parece tener un techo en los 2.000 dólares, mientras que el riesgo país continúa en niveles críticos, “rebota contra los 500”.

Problemas de Inversión y Dependencias Externas

El economista enfatiza que la clave del problema radica en la escasez de inversión extranjera. “Sin inversión externa, es casi imposible vislumbrar un futuro claro para el pago de la deuda”, advirtió. En este contexto, Argentina se ve atada a decisiones externas, como el respaldo del Fondo Monetario Internacional y la influencia del gobierno de Estados Unidos.

Con esta incertidumbre, los inversores se muestran cautelosos. Castillo ilustró esto diciendo: “Es como un partido de truco, todavía no juego, no apuesto”.

Comparativa de Riesgo País: Argentina vs. Brasil

El riesgo país de Argentina, en torno a los 500 puntos básicos, fue comparado con Brasil, que muestra un panorama diferente con la mitad de ese riesgo. “Brasil tiene la mitad del riesgo país de la Argentina”, remarcó Castillo, sugiriendo que la situación no se explica únicamente por la herencia histórica.

Mientras tanto, mientras otros países latinoamericanos son receptores de inversión extranjera, “Argentina queda al margen”, alertó, lo que plantea interrogantes sobre el futuro económico del país.

Conflicto Social y Ausencia de Progreso

El economista también reflejó que la falta de crecimiento económico puede derivar en un aumento del conflicto social. “Si no hay reactivación, aumentará el conflicto social”, señaló, lo que perpetúa la desconfianza. La ausencia de crecimiento, combinada con tensiones sociales, dificulta la estabilidad y desincentiva la inversión a largo plazo.

Asimismo, Castillo indicó que el gobierno actual no ha logrado avanzar en la colocación de deuda internacional, a diferencia de la gestión de Mauricio Macri. “El gobierno de Milei no ha logrado dar ese primer paso”, afirmó, y cada vencimiento de deuda se convierte en una incógnita.

Restricciones y el Futuro Económico

Los desafíos se ven agravados por las restricciones cambiarias que persisten. “No está totalmente abierto el cepo para las empresas”, cuestionó, y se preguntó: “¿Quién invertiría en esas condiciones?”.

Finalmente, Castillo fue claro respecto a la situación interna. “Si no hay una recomposición de ingresos, no hay absolutamente ninguna posibilidad de reactivación”, advirtió. Para él, la única forma de avanzar hacia un futuro sostenible es a través de la mejora de salarios, jubilaciones y de la facturación del mercado interno, sin esperar un rescate por parte de la inversión pública.