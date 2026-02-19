Semana Santa 2026: Fechas, Feriados y Significado de Cada Día

La Semana Santa 2026 será una ocasión especial para la comunidad cristiana y para el ámbito turístico en Argentina. Con fechas ya confirmadas, este período, marcado por la reflexión y celebraciones, promete atraer tanto a fieles como a visitantes.

Fechas Clave de la Semana Santa 2026 en Argentina

La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, que se celebrará el 29 de marzo de 2026. Este día conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y da inicio a una de las semanas más importantes del año litúrgico.

A continuación, te presentamos el cronograma de los días más significativos:

29 de marzo (Domingo de Ramos)

30 de marzo (Lunes Santo)

31 de marzo (Martes Santo)

1 de abril (Miércoles Santo)

2 de abril (Jueves Santo)

3 de abril (Viernes Santo)

4 de abril (Sábado Santo)

5 de abril (Domingo de Pascua)

En Argentina, el Viernes Santo es declarado feriado nacional, mientras que el Jueves Santo se considera no laborable. Curiosamente, el 2 de abril coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que extiende el descanso y potencialmente aumenta el turismo.

Significado de cada día durante la Semana Santa

La semana culmina en el Triduo Pascual, que abarca el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo.

Jueves Santo: Este día evoca la Última Cena y la institución de la Eucaristía. En muchas comunidades se lleva a cabo el tradicional lavatorio de pies, simbolizando humildad y servicio.

Viernes Santo: Se rememora la crucifixión de Cristo. No se celebra misa, sino una liturgia especial enfocada en la adoración de la cruz. Es un día de reflexión y ayuno para los creyentes.

Sábado Santo: Un día de silencio y espera que culmina en la Vigilia Pascual, una de las ceremonias más trascendentes del año litúrgico. El Domingo de Pascua celebra la resurrección de Jesús, el núcleo de la fe cristiana.

¿Cómo se determina la fecha de la Pascua?

A diferencia de otras celebraciones, la fecha de la Semana Santa es variable. Se determina a partir de un cálculo establecido en el Concilio de Nicea en el año 325, que estipula que el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo.

Por ello, la Pascua puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En 2026, la celebración tiene lugar el 5 de abril.

Semana Santa 2026: Un impacto dual en la religión y el turismo

Durante este periodo, Argentina se convierte en un punto de interés turístico, donde lugares como Tandil, Salta, San Luis, Córdoba y Mendoza organizan eventos culturales y religiosos, incluidos vía crucis y representaciones de la Pasión.

El Ministerio de Turismo prevé un notable aumento en la ocupación hotelera, sobre todo en destinos clave. En las catedrales, como la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, se llevan a cabo ceremonias que atraen a miles de fieles.

La Semana Santa de 2026 promete ser un momento profundo, no solo espiritualmente para los creyentes, sino también como una oportunidad económica para el sector turístico, iniciando los preparativos para esta significativa semana.