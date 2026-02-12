Reforma laboral: Senado aprueba media sanción

La reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei logra su primera aprobación en el Senado. Este acto político, marcado por la polarización y manifestaciones externas, da un paso crucial hacia su validación definitiva.

Tras más de doce horas de debate, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral respaldada por el Ejecutivo. La votación resultó ajustada: 42 votos a favor frente a 30 en contra. El ambiente en el recinto estaba cargado de tensiones políticas y un considerable despliegue de seguridad.

La próxima etapa será en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertir esta reforma en una ley fundamental de su agenda económica.

El debate comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta la 1 de la madrugada del jueves, en un contexto de alta tensión política y social en el país.

Manifestaciones Fuera del Congreso

Durante el proceso de votación, se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso, donde manifestantes protestaban en contra de la reforma. Las tensiones escalaron con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, mientras el debate continuaba dentro del recinto.

El oficialismo defendió la reforma como una herramienta clave para modernizar el sistema laboral y estimular la generación de empleo. La ministra Patricia Bullrich, última oradora antes de la votación, enfatizó:

“La Argentina necesita generar trabajo”.

Bullrich argumentó que la actual legislación laboral es obsoleta y que esta reforma representa una oportunidad crítica para mejorar la competitividad del país. “No queremos que el trabajo sea rehén de un sistema de privilegios”, añadió.

Entre quienes acompañaron la votación desde los palcos del Senado se encontraban figuras como Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli.

Posturas de los Senadores de Chubut

La atención en Chubut se centró en las posturas de sus tres senadores nacionales, quienes mostraron diferencias notables en sus votos respecto a la reforma.

Carlos Linares, del bloque Unión por la Patria, votó en contra, alineado con la mayoría de su agrupación. En contraste, Andrea Cristina, del PRO, votó a favor del proyecto, respaldando la iniciativa gubernamental.

Edith Terenzi, del partido Cambio Federal, también se pronunció a favor, siendo su voto crucial en este panorama ajustado, que permitió alcanzar los 42 votos necesarios para la media sanción.