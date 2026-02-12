El Senado aprueba la reforma laboral en una intensa sesión

El Senado Aprueba la Controversial Reforma Laboral: ¿Qué Viene Ahora?

Con un intenso debate de más de 15 horas, el Senado dio el primer paso hacia la aprobación de la reforma laboral que busca transformar el mercado de trabajo en Argentina. El destino del proyecto ahora depende de la Cámara de Diputados.

12.02.2026 • 07:08hs • GOBIERNO

El Senado dio media sanción a la reforma laboral en una sesión que se extendió hasta la madrugada, alcanzando una votación de 42 a favor y 30 en contra. Ahora, el proyecto se dirige a Diputados, que tiene hasta el 27 de febrero para decidir su destino definitivo.

Detalles Clave de la Reforma Laboral

Durante la maratónica sesión del pasado jueves, se evidenció el apoyo de varias fuerzas políticas. La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques locales sumaron sus votos a favor de la iniciativa.

Incentivos y Cambios en Derechos Laborales

El proyecto propone incentivos fiscales para incrementar el empleo formal, incluyendo reducciones de impuestos, topes a las indemnizaciones y la creación de un banco de horas. Además, permite la firma de convenios por empresa y establece límites al derecho de huelga en servicios esenciales.

Apoyos y Críticas

La discusión no estuvo exenta de controversias. Figuras políticas como Karina Milei y Manuel Adorni presenciaron el debate, mientras que gobernadores como Gustavo Sáenz y Martin Llayorda manifestaron su respaldo a la propuesta.

Sin embargo, críticos como José Mayans la tacharon de «inconstitucional», argumentando que afectaba a múltiples leyes sin el debido proceso. Por su parte, Patricia Bullrich defendió el cambio como una necesidad para modernizar la economía argentina.

Ajustes en la Negociación Final

En un esfuerzo por alcanzar acuerdos, el oficialismo modificó varios aspectos del proyecto. Uno de los cambios más significativos fue mantener obligatorios los aportes a los sindicatos, aunque con un tope del 2%. Además, se introdujo la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes de grandes empresas.

Un aspecto destacado fue la exclusión de las billeteras virtuales como método de pago de salarios, esperando que el Banco Central establezca primero una normativa para su uso.

Un Debate Apasionante

La senadora Carolina Losada argumentó que la reforma generará mayor inversión y empleo formal, lo que también podría beneficiar a los jubilados. En contraste, Mariano Recalde criticó que “no está pensada para generar trabajo” y considera que retorna a normas antiguas.

Próximos Pasos en Diputados

Con la media sanción en el Senado, el proyecto ahora espera su turno en la Cámara de Diputados. El oficialismo está confiado en conseguir los votos necesarios, anticipando que, incluso si se hacen modificaciones, la aprobación final es probable.