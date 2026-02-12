Un icónico restaurante de Mar del Plata cierra su legendario local

El renombrado restaurante Sarasanegro se prepara para una nueva etapa, mudándose a un chalet histórico que redefine su conexión con la cocina de mar en Mar del Plata.

Un Ícono de la Gastronomía Marplatense

Con 23 años de trayectoria, Sarasanegro se ha consolidado como una referencia ineludible en la escena gastronómica argentina, siendo considerado por muchos como el mejor restaurante de Mar del Plata. Desde su apertura, ha transformado la forma de disfrutar la cocina local al enfocarse en productos frescos y técnicas europeas.

Innovación y Respeto por el Producto

Los fundadores, Patricio Negro y Fernanda Sarasa, han llevado la cocina de mar a un nuevo nivel, presentando pescados del Atlántico Sur con un enfoque que prioriza el sabor y la autenticidad. Su filosofía se centra en respetar la temporalidad del producto, cocinando solo con pesca fresca y cambiando su carta diariamente según la oferta del mar.

Una Nueva Ubicación con Historia

El restaurante se trasladará a un encantador chalet de 1927 en Playa Grande, convirtiéndose en parte de la rica historia arquitectónica de la ciudad. Este nuevo espacio, conocido como Villa Celia, no solo presenta un ambiente acogedor, sino que también refuerza el compromiso de Sarasanegro con la cocina de mar.

Un Viaje Personal y Culinario

La asociación de Sarasa y Negro se remonta a su formación en la prestigiosa cocina de Martín Berasategui en Barcelona, y en Da Vittorio en Italia, donde adquirieron valiosas experiencias que ahora aplican en cada plato. Su regreso a Mar del Plata fue una decisión consciente para construir una identidad culinaria propia en su ciudad natal.

Reconocimientos y Metas Futuras

El chef Patricio Negro ha sido reconocido por su excelencia con premios de The Best Chef en 2024 y 2025, reflejando la calidad del trabajo realizado en Sarasanegro. Con la expansión del equipo y una propuesta renovada, el restaurante planea ofrecer servicio tanto a mediodía como por la noche, mientras el local original se transformará para adaptarse a esta nueva fase.

Un Espacio Restaurado y Respetado

La emblemática casona atravesará un proceso de restauración integral, que incluye la conservación de sus estructuras originales y el respeto por su carácter histórico. Esto no solo modernizará el lugar, sino que también lo conectará con las raíces de Mar del Plata, creando un ambiente ideal para disfrutar de una experiencia culinaria única.

Un Futuro Brillante por Delante

Fernanda Sarasa expresa su entusiasmo por esta nueva fase: «Siempre hemos tenido la bandera del pescado. Estar en una casa típica de la ciudad es genial». Con cada cambio, Sarasanegro continúa evolucionando y redefiniendo qué significa la cocina de mar contemporánea en el corazón de Mar del Plata.