Reino Unido, Alemania y Francia condenan ataque de Oreshnik de Rusia a Ucrania como ‘inaceptable’

Título: La Última Amenaza de Rusia: El Lanzamiento del Misil Oreshnik y sus Consecuencias

Bajada: El reciente ataque con el misil hipersónico Oreshnik ha desatado condenas en Europa y generado un fuerte impacto en la seguridad de la región.

El Reino Unido, Alemania y Francia han alzado la voz contra Rusia tras el lanzamiento del misil hipersónico Oreshnik, calificando la acción de «escalatoria e inaceptable». Esta medida ha intensificado las tensiones en Europa, con implicaciones serias para la seguridad regional.

Las Reacciones Internacionales

Durante una llamada entre líderes, el primer ministro británico Keir Starmer enfatizó que Rusia utilizaba alegaciones fabricadas como justificación para su ataque. Moscú lanzó el Oreshnik con el objetivo de infraestructuras críticas en Lviv, una localidad situada a solo 60 kilómetros de la frontera con la UE y la OTAN.

Ucrania Responde Al Ataque

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, anunció que su país buscará acciones internacionales en respuesta al uso del misil, convocando a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y a un encuentro del Consejo Ucrania-OTAN. «Este ataque, tan cerca de la frontera de la UE y la OTAN, representa una grave amenaza para la seguridad en el continente europeo», advirtió Sybiha.

Las Declaraciones de la Unión Europea

Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE, criticó el lanzamiento del Oreshnik, describiéndolo como una advertencia a Europa y Estados Unidos. «Putin no busca la paz; su respuesta a la diplomacia son más misiles y destrucción», expresó en un mensaje en la red social X.

Contexto del Ataque de Oreshnik

Rusia ha confirmado el uso del Oreshnik, argumentando que el ataque fue una «respuesta» a un supuesto intento de Ucrania de atacar la residencia del presidente Vladimir Putin. No obstante, tanto Ucrania como Estados Unidos han negado dicha acusación, con la CIA respaldando que Ucrania no tenía intenciones de atacar.

Detalles del Misil Oreshnik

El Oreshnik, que significa «árbol de avellana» en ruso, es un arma nueva que puede estar equipada con cargas nucleares y está diseñada para alcanzar objetivos a largas distancias. Informa que el misil utilizado en el ataque del viernes portaba cabezas de guerra inertes, lo que sugiere que el lanzamiento tuvo más un carácter simbólico que destructivo.

Impacto en Kyiv

Al mismo tiempo, en la capital ucraniana, un ataque masivo de misiles y drones dejó cuatro personas muertas y 24 heridas. Entre las víctimas se encontraba un paramédico que fue golpeado por un ataque de doble impacto en el distrito de Darnytskyi, según informó el alcalde Vitali Klitschko.

Crisis de Calefacción en la Ciudad

El ataque afectó gravemente la infraestructura de calefacción, dejando alrededor de 6,000 edificios en Kyiv sin calefacción en medio de temperaturas que alcanzan los -16 grados Celsius. Aunque los servicios municipales han logrado restaurar el calor en instalaciones públicas, Klitschko instó a los residentes a considerar la posibilidad de evacuar temporalmente.

Situación Actual en Kyiv

Además de la falta de calefacción, la ciudad enfrenta interrupciones en el suministro de agua y cortes de energía. «Estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación rápidamente, pero esta fue una de las ofensivas más devastadoras que ha sufrido nuestra infraestructura crítica», concluyó Klitschko.