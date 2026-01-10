Detenido Raúl “N” por atraer mujeres con ofertas laborales falsas para abusar de ellas

Un individuo fue detenido por agentes policiales tras múltiples denuncias de abusos sexuales, atrayendo a sus víctimas con engaños en redes sociales.

La Policía de Investigación de la Ciudad de México ha hecho una importante captura: un hombre conocido como Raúl «N», acusado de abusar sexualmente de mujeres contactadas mediante ofertas de trabajo fraudulentas en Facebook.

Modus Operandi del Sospechoso

Raúl «N» utilizaba el alias “Arian Arian” para publicar anuncios que prometían empleos de contratación inmediata, dirigidos exclusivamente a mujeres. Las vacantes, que parecían legítimas, incluían puestos como encargadas de locales de ventas.

Mensajes Atrayentes

Sus anuncios incluían frases de urgencia, como: “Chica con ganas de trabajar. Urge para ya mismo”. Esto generaba interés en las posibles víctimas, quienes eran contactadas directamente para mantener el engaño.

Trampas en la Citación

El sospechoso citaba a sus víctimas en el paradero de Indios Verdes, un lugar con alta afluencia de personas. Este método le permitía actuar sin levantar sospechas antes de cometer sus crímenes.

Las Agresiones

Una vez que lograba atraer a las mujeres, Raúl «N» las subía a un vehículo de características particulares antes de llevarlas a lugares aislados, donde las amenazaba con un arma para perpetrar las agresiones sexuales.

Investigación y Captura

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la investigación a partir de denuncias de hechos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2025, así como en enero del presente año. Los testimonios de las víctimas revelaron un patrón claro en las agresiones, lo que llevó a los investigadores a formular un retrato hablado del agresor.

Detención y Nuevas Imputaciones

Raúl «N», de 33 años, fue finalmente localizado en la colonia Tepeyac Insurgentes y detenido por delitos relacionados con la salud pública, ya que le fueron encontradas dosis de marihuana durante su captura. A pesar de esto, la fiscalía está concentrada en las denuncias de abuso sexual y continúa investigando.

Identificación de Víctimas

Hasta el momento, al menos dos víctimas han reconocido a Raúl «N» como su agresor. Las autoridades siguen trabajando para encontrar a otras mujeres que puedan haber sufrido el mismo modus operandi.

Llamado de la Fiscalía

La Fiscalía ha instado a cualquier mujer que reconozca este patrón a presentar su denuncia, asegurando confidencialidad y un acompañamiento adecuado para garantizar el acceso a la justicia.