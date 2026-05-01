Resultados de la Quiniela: Jueves 30 de abril, Nacional y Provincia

La Quiniela: Resultados y Números Sorteados del 30 de Abril
La Quiniela continúa siendo el juego de azar más querido por los argentinos. Descubre los números ganadores de la jornada del 30 de abril y entérate de cómo puedes participar.
La quiniela se destaca como el juego de azar más popular en Argentina, promovido y regulado por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos, en la quiniela los premios se determinan según los aciertos de los apostadores en cada sorteo.
Resultados de la Quiniela Previa Nacional – 30 de Abril
A continuación, los 20 números sorteados:
- 9902
- 1599
- 7724
- 2698
- 2587
- 1575
- 4836
- 0846
- 7621
- 7777
- 9020
- 7611
- 8756
- 9944
- 8470
- 8494
- 6663
- 8431
- 0963
- 4100
Resultados de la Quiniela Previa Provincia – 30 de Abril
Los 20 números ganadores son:
- 6145
- 7200
- 2951
- 1162
- 8414
- 4333
- 5245
- 4441
- 1297
- 7837
- 6059
- 6518
- 4213
- 5840
- 1081
- 7201
- 5001
- 8326
- 1961
- 9424
Resultados de la Quiniela Primera Nacional – 30 de Abril
Aquí están los 20 números que salieron premiados:
- 8950
- 5037
- 2211
- 4768
- 7854
- 9012
- 3345
- 6712
- 0943
- 1156
- 5811
- 1961
- 4660
- 6677
- 2058
- 8765
- 3241
- 0098
- 7432
- 5567
Resultados de la Quiniela Primera Provincia – 30 de Abril
Los números ganadores son:
- 0217
- 8938
- 6815
- 4156
- 7789
- 2314
- 0567
- 9912
- 3456
- 1234
- 4109
- 3892
- 0294
- 7096
- 3002
- 4898
- 3810
- 4295
- 6186
- 7568
Resultados de la Quiniela Matutina Nacional – 30 de Abril
Los números premiados son:
- 8108
- 8491
- 8382
- 7407
- 3297
- 3091
- 5481
- 6919
- 1392
- 1750
- 4449
- 0359
- 5149
- 3769
- 6266
- 6314
- 8346
- 5140
- 8745
- 6500
Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – 30 de Abril
Los números afortunados son:
- 3308
- 6867
- 9567
- 2320
- 5717
- 8745
- 9320
- 1282
- 8088
- 5937
- 8336
- 0262
- 1635
- 2756
- 4257
- 2059
- 4590
- 5020
- 1196
- 4886
Resultados de la Quiniela Vespertina Nacional – 30 de Abril
Los números ganadores son:
- 0720
- 6517
- 6867
- 3939
- 5649
- 7491
- 7787
- 6523
- 2251
- 5168
- 3183
- 3245
- 4914
- 4214
- 6496
- 9627
- 8175
- 7506
- 1733
- 8855
Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – 30 de Abril
Los 20 números sorteados son:
- 2360
- 2460
- 2025
- 8682
- 1151
- 9680
- 5243
- 8830
- 8250
- 4062
- 2846
- 4427
- 8400
- 6234
- 0546
- 2148
- 0553
- 8163
- 4059
- 6328
Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional – 30 de Abril
Los números ganadores son:
- 4260
- 3674
- 5614
- 7730
- 6188
- 5812
- 7320
- 4401
- 9276
- 8036
- 5162
- 4367
- 9773
- 5720
- 9064
- 2212
- 9921
- 6225
- 6620
- 3727
Resultados de la Quiniela Nocturna Provincia – 30 de Abril
Aquí están los 20 números sorteados:
- 4276
- 0011
- 8389
- 7443
- 1598
- 8495
- 0449
- 1260
- 0264
- 8274
- 9805
- 0602
- 0729
- 8310
- 9697
- 9742
- 6499
- 0343
- 8131
- 3146
Resultados por Provincia – 30 de Abril
Córdoba
- La Previa: 5001
- La Primera: 6677
- Matutina: 2059
- Vespertina: 4062
- Nocturna: 2288
Santa Fe
- La Previa: 7201
- La Primera: 8765
- Matutina: 5020
- Vespertina: 8250
- Nocturna: 2576
Entre Ríos
- La Previa: 5840
- La Primera: 2058
- Matutina: 4590
- Vespertina: 2846
- Nocturna: 7419
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El sistema de la quiniela permite apostar una cantidad de dinero a números que pueden tener una, dos, tres o cuatro cifras. Los participantes pueden seleccionar entre múltiples sorteos realizados a lo largo del día.
Horarios de los Sorteos de la Quiniela
Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados y se organizan en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.