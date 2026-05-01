Resultados de la Quiniela: Jueves 30 de abril, Nacional y Provincia

La Quiniela continúa siendo el juego de azar más querido por los argentinos. Descubre los números ganadores de la jornada del 30 de abril y entérate de cómo puedes participar.

La quiniela se destaca como el juego de azar más popular en Argentina, promovido y regulado por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos, en la quiniela los premios se determinan según los aciertos de los apostadores en cada sorteo.

Resultados de la Quiniela Previa Nacional – 30 de Abril

A continuación, los 20 números sorteados:

9902 1599 7724 2698 2587 1575 4836 0846 7621 7777 9020 7611 8756 9944 8470 8494 6663 8431 0963 4100

Resultados de la Quiniela Previa Provincia – 30 de Abril

Los 20 números ganadores son:

6145 7200 2951 1162 8414 4333 5245 4441 1297 7837 6059 6518 4213 5840 1081 7201 5001 8326 1961 9424

Resultados de la Quiniela Primera Nacional – 30 de Abril

Aquí están los 20 números que salieron premiados:

8950 5037 2211 4768 7854 9012 3345 6712 0943 1156 5811 1961 4660 6677 2058 8765 3241 0098 7432 5567

Resultados de la Quiniela Primera Provincia – 30 de Abril

Los números ganadores son:

0217 8938 6815 4156 7789 2314 0567 9912 3456 1234 4109 3892 0294 7096 3002 4898 3810 4295 6186 7568

Resultados de la Quiniela Matutina Nacional – 30 de Abril

Los números premiados son:

8108 8491 8382 7407 3297 3091 5481 6919 1392 1750 4449 0359 5149 3769 6266 6314 8346 5140 8745 6500

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – 30 de Abril

Los números afortunados son:

3308 6867 9567 2320 5717 8745 9320 1282 8088 5937 8336 0262 1635 2756 4257 2059 4590 5020 1196 4886

Resultados de la Quiniela Vespertina Nacional – 30 de Abril

Los números ganadores son:

0720 6517 6867 3939 5649 7491 7787 6523 2251 5168 3183 3245 4914 4214 6496 9627 8175 7506 1733 8855

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – 30 de Abril

Los 20 números sorteados son:

2360 2460 2025 8682 1151 9680 5243 8830 8250 4062 2846 4427 8400 6234 0546 2148 0553 8163 4059 6328

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional – 30 de Abril

Los números ganadores son:

4260 3674 5614 7730 6188 5812 7320 4401 9276 8036 5162 4367 9773 5720 9064 2212 9921 6225 6620 3727

Resultados de la Quiniela Nocturna Provincia – 30 de Abril

Aquí están los 20 números sorteados:

4276 0011 8389 7443 1598 8495 0449 1260 0264 8274 9805 0602 0729 8310 9697 9742 6499 0343 8131 3146

Resultados por Provincia – 30 de Abril

Córdoba

La Previa: 5001

La Primera: 6677

Matutina: 2059

Vespertina: 4062

Nocturna: 2288

Santa Fe

La Previa: 7201

La Primera: 8765

Matutina: 5020

Vespertina: 8250

Nocturna: 2576

Entre Ríos

La Previa: 5840

La Primera: 2058

Matutina: 4590

Vespertina: 2846

Nocturna: 7419

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El sistema de la quiniela permite apostar una cantidad de dinero a números que pueden tener una, dos, tres o cuatro cifras. Los participantes pueden seleccionar entre múltiples sorteos realizados a lo largo del día.

Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados y se organizan en cinco turnos: