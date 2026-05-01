InicioSociedadResultados de la Quiniela: Jueves 30 de abril, Nacional y Provincia
Sociedad

Resultados de la Quiniela: Jueves 30 de abril, Nacional y Provincia

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

La Quiniela: Resultados y Números Sorteados del 30 de Abril

La Quiniela continúa siendo el juego de azar más querido por los argentinos. Descubre los números ganadores de la jornada del 30 de abril y entérate de cómo puedes participar.

La quiniela se destaca como el juego de azar más popular en Argentina, promovido y regulado por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos, en la quiniela los premios se determinan según los aciertos de los apostadores en cada sorteo.

Resultados de la Quiniela Previa Nacional – 30 de Abril

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 9902
  2. 1599
  3. 7724
  4. 2698
  5. 2587
  6. 1575
  7. 4836
  8. 0846
  9. 7621
  10. 7777
  11. 9020
  12. 7611
  13. 8756
  14. 9944
  15. 8470
  16. 8494
  17. 6663
  18. 8431
  19. 0963
  20. 4100

Resultados de la Quiniela Previa Provincia – 30 de Abril

Los 20 números ganadores son:

  1. 6145
  2. 7200
  3. 2951
  4. 1162
  5. 8414
  6. 4333
  7. 5245
  8. 4441
  9. 1297
  10. 7837
  11. 6059
  12. 6518
  13. 4213
  14. 5840
  15. 1081
  16. 7201
  17. 5001
  18. 8326
  19. 1961
  20. 9424

Resultados de la Quiniela Primera Nacional – 30 de Abril

Aquí están los 20 números que salieron premiados:

  1. 8950
  2. 5037
  3. 2211
  4. 4768
  5. 7854
  6. 9012
  7. 3345
  8. 6712
  9. 0943
  10. 1156
  11. 5811
  12. 1961
  13. 4660
  14. 6677
  15. 2058
  16. 8765
  17. 3241
  18. 0098
  19. 7432
  20. 5567

Resultados de la Quiniela Primera Provincia – 30 de Abril

Los números ganadores son:

  1. 0217
  2. 8938
  3. 6815
  4. 4156
  5. 7789
  6. 2314
  7. 0567
  8. 9912
  9. 3456
  10. 1234
  11. 4109
  12. 3892
  13. 0294
  14. 7096
  15. 3002
  16. 4898
  17. 3810
  18. 4295
  19. 6186
  20. 7568

Resultados de la Quiniela Matutina Nacional – 30 de Abril

Los números premiados son:

  1. 8108
  2. 8491
  3. 8382
  4. 7407
  5. 3297
  6. 3091
  7. 5481
  8. 6919
  9. 1392
  10. 1750
  11. 4449
  12. 0359
  13. 5149
  14. 3769
  15. 6266
  16. 6314
  17. 8346
  18. 5140
  19. 8745
  20. 6500

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – 30 de Abril

Los números afortunados son:

  1. 3308
  2. 6867
  3. 9567
  4. 2320
  5. 5717
  6. 8745
  7. 9320
  8. 1282
  9. 8088
  10. 5937
  11. 8336
  12. 0262
  13. 1635
  14. 2756
  15. 4257
  16. 2059
  17. 4590
  18. 5020
  19. 1196
  20. 4886

Resultados de la Quiniela Vespertina Nacional – 30 de Abril

Los números ganadores son:

  1. 0720
  2. 6517
  3. 6867
  4. 3939
  5. 5649
  6. 7491
  7. 7787
  8. 6523
  9. 2251
  10. 5168
  11. 3183
  12. 3245
  13. 4914
  14. 4214
  15. 6496
  16. 9627
  17. 8175
  18. 7506
  19. 1733
  20. 8855

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – 30 de Abril

Los 20 números sorteados son:

  1. 2360
  2. 2460
  3. 2025
  4. 8682
  5. 1151
  6. 9680
  7. 5243
  8. 8830
  9. 8250
  10. 4062
  11. 2846
  12. 4427
  13. 8400
  14. 6234
  15. 0546
  16. 2148
  17. 0553
  18. 8163
  19. 4059
  20. 6328

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional – 30 de Abril

Los números ganadores son:

  1. 4260
  2. 3674
  3. 5614
  4. 7730
  5. 6188
  6. 5812
  7. 7320
  8. 4401
  9. 9276
  10. 8036
  11. 5162
  12. 4367
  13. 9773
  14. 5720
  15. 9064
  16. 2212
  17. 9921
  18. 6225
  19. 6620
  20. 3727

Resultados de la Quiniela Nocturna Provincia – 30 de Abril

Aquí están los 20 números sorteados:

  1. 4276
  2. 0011
  3. 8389
  4. 7443
  5. 1598
  6. 8495
  7. 0449
  8. 1260
  9. 0264
  10. 8274
  11. 9805
  12. 0602
  13. 0729
  14. 8310
  15. 9697
  16. 9742
  17. 6499
  18. 0343
  19. 8131
  20. 3146

Resultados por Provincia – 30 de Abril

Córdoba

  • La Previa: 5001
  • La Primera: 6677
  • Matutina: 2059
  • Vespertina: 4062
  • Nocturna: 2288

Santa Fe

  • La Previa: 7201
  • La Primera: 8765
  • Matutina: 5020
  • Vespertina: 8250
  • Nocturna: 2576

Entre Ríos

  • La Previa: 5840
  • La Primera: 2058
  • Matutina: 4590
  • Vespertina: 2846
  • Nocturna: 7419

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El sistema de la quiniela permite apostar una cantidad de dinero a números que pueden tener una, dos, tres o cuatro cifras. Los participantes pueden seleccionar entre múltiples sorteos realizados a lo largo del día.

Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados y se organizan en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
Artículo anterior
El Petróleo Alcanzó Temporalmente un Máximo de $126 por Temor a la Escasez por Tensiones EE. UU.-Irán
Artículo siguiente
Reforma Laboral: Impacto en Empleadas Domésticas y Desafíos para su Formalización
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments