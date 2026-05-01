Reforma Laboral: Impacto en Empleadas Domésticas y Desafíos para su Formalización

Título: Importantes Cambios en la Regulación de Empleadas Domésticas: ¿Se Acabará la Informalidad?

Bajada: La reciente reforma laboral enfocada en el sector de trabajadoras domésticas promete avances significativos. Sin embargo, especialistas advierten que aún quedan claros desafíos por afrontar.

La nueva reforma laboral ha puesto el foco en uno de los sectores más afectados por la informalidad: las empleadas domésticas. La contadora Gabriela Márquez resalta que aunque se implementan cambios, estos son puntuales y no alteran la situación de fondo. “El principal cambio es el periodo de prueba”, indica, destacando que ahora podrá ser de hasta seis meses para trabajadoras con y sin retiro.

Nuevas Normativas y Formalización de Pagos

Otro aspecto significativo de la reforma es la formalización en los pagos. “Se busca que los recibos de sueldo se emitan a través de la plataforma ARCA,” explica Márquez, quien enfatiza que esto brindará mayor claridad en las relaciones laborales.

Modernización sin Cambios Estructurales

Márquez subraya que, a pesar de estos ajustes, el régimen de casas particulares mantiene su esencia. “Se está respetando, sobre todo, el propio régimen,” asegura, aclarando que no habrá modificaciones estructurales aparte de lo que se ha mencionado. En línea con la digitalización, también se promueve el uso de medios bancarios. “Es fundamental que la empleada considere abrir una cuenta bancaria para dejar constancia de los pagos y disminuir el uso del efectivo,” añade.

El Impacto de las Nuevas Medidas sobre la Informalidad

A pesar de estos cambios, Márquez relativiza su impacto en la informalidad laboral. “Personalmente, creo que no incentivará el empleo en blanco,” expresa, señalando que el régimen de casas particulares es notablemente benevolente en comparación con otros sectores.

Informalidad: Desafíos Permanentes

Un eje central del análisis es el bajo costo de registrar a una trabajadora. “El empleador paga, en promedio, un 30% de lo que pagaría en otros sectores,” puntualiza, sugiriendo que el problema trasciende lo económico y se adentra en lo cultural. “Es urgente comenzar a difundir información para que los empleadores se informen sobre el régimen real,” sostiene.

Consecuencias a Largo Plazo

Márquez también destaca las repercusiones a largo plazo de la informalidad: “¿Qué pasará con los aportes de las trabajadoras que no están registradas?” señala, advirtiendo que deberán hacerse cargo de sus propios aportes, lo cual puede ser un obstáculo significativo al buscar una jubilación.

Los Ingresos en el Sector: Una Realidad Preocupante

La especialista destaca la situación crítica de los ingresos del sector. “Un empleado de casa particular recibirá menos en abril que en marzo,” advierte, debido a la falta de actualizaciones salariales y bonos. Finalmente, Márquez apela a la responsabilidad de los empleadores para mejorar las condiciones laborales. “¿Por qué no reconocer el empleo registrado?” cuestiona, subrayando la necesidad de un cambio cultural en este contexto de debilidad estructural.