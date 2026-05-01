Sismo de 4.4 sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas

Un fuerte sismo sorprendió a los chiapanecos la noche del 30 de abril. El fenómeno, de 4.4 grados, se registró en el municipio de Ciudad Hidalgo, generando inquietud entre los habitantes.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que el movimiento telúrico ocurrió a las 22:30 horas a 149 km al suroeste de la localidad, con una profundidad de 16.1 km. Las coordenadas exactas del evento son 13.763 grados de latitud y -93.166 grados de longitud.

¿Hubo Daños o Lesionados?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni heridos a causa del sismo. Se recomienda a la población permanecer atenta a la información oficial y a seguir las instrucciones de Protección Civil.

Características del Terremoto

La magnitud del sismo, aunque significativa, se enmarca en un contexto donde México experimenta una actividad sísmica constante. No obstante, la mayoría de estos temblores son de baja intensidad y pasan desapercibidos.

Recomendaciones de Seguridad ante Sismos

Prevención y Preparación

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconseja a los ciudadanos no caer en rumores y solo informarse a través de canales oficiales. Prepararse para un sismo es clave:

Desarrolla un plan de protección civil familiar.

Participa en simulacros de evacuación.

Identifica zonas seguras en tu vivienda, lugar de trabajo y escuela.

Ten lista una mochila de emergencia.

Durante el Sismo

Mantén la calma y busca un lugar seguro, alejándote de objetos que puedan caer. Si estás conduciendo, estaciona tu vehículo lejos de edificios y postes.

Después del Sismo

Al finalizar el temblor, revisa tu hogar en busca de daños. Utiliza el teléfono solo en situaciones de emergencia y mantente alerta a la posibilidad de réplicas.

La Historia de los Sismos en México

El país ha sido escenario de sismos devastadores, como los ocurridos en 1985 y 2017, que causaron miles de pérdidas. Sin embargo, el más fuerte documentado hasta la fecha tuvo lugar el 28 de marzo de 1787, en Oaxaca, con una magnitud de 8.6, que provocó un tsunami que alcanzó 6 km tierra adentro.

Los expertos advierten que, aunque los sismos no se pueden predecir, es fundamental estar preparados y permanecer informados ante cualquier eventualidad.