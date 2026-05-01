El Gobierno reabre el lunes la Sala de Prensa de la Casa Rosada con conferencia de Manuel Adorni

La Casa Rosada se Prepara para Reabrir su Sala de Prensa y el Regreso de Manuel Adorni

La Sala de Prensa de la Casa Rosada volverá a recibir a los periodistas a partir del lunes, coincidiendo con el esperado regreso de Manuel Adorni a las conferencias de prensa. Esta reapertura marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación.

Este espacio, que había estado cerrado desde el 23 de abril, reabrirá sus puertas luego de una polémica relacionada con una denuncia presentada por Casa Militar. La acusación surgió tras la transmisión de un reportaje de Todo Noticias, en el que se grabaron imágenes en áreas restringidas de la Casa de Gobierno.

El Regreso de Adorni en Medio de Controversias

La jornada del lunes será significativa para Manuel Adorni, ya que ofrecerá su tercera conferencia de prensa en 2023. Previo a ello, el jefe de Gabinete se presentará este viernes en El Observador para hablar sobre el Día del Trabajador.

Un Informe que Genera Expectativas

Adorni, quien hace poco tiempo presentó su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, defenderá las políticas del Gobierno y se enfrentará a la oposición. Durante su intervención, negó las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y los viajes al extranjero. El respaldo del presidente Javier Milei y otros miembros del Gabinete será fundamental en esta nueva etapa, después de las tensiones sufridas en la última conferencia, donde se mostró visiblemente nervioso y molesto ante los periodistas.

Un Evento Bajo la Mira de la Justicia

En la última aparición pública de Adorni, las preguntas de los periodistas se centraron en sus bienes no declarados, situaciones que han llevado a la Justicia a abrir una investigación en su contra. A pesar de las tensiones, el jefe de Gabinete mantuvo que no renunciará a su cargo. Ahora, tras las recomendaciones de no entrar en detalles sobre su patrimonio por razones legales, la conferencia del lunes se anticipa como un encuentro tenso pero esencial para esclarecer la comunicación entre el Gobierno y la prensa.

El Contexto de la Cierre de la Sala de Prensa

La decisión de cerrar la Sala de Prensa fue calificada como «preventiva» y relacionada con problemas de seguridad y espionaje. Este cierre, inédito en la historia reciente argentina, generó numerosas críticas y puso en jaque la transparencia informativa en la Casa Rosada. Ahora, con la reanudación de las actividades en dicho espacio, se espera que la administración busque mejorar la comunicación y la imagen pública del Gobierno en un momento crucial para el país.

Un Necesario Diálogo Reabierto