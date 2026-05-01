Nairobi Recibe al Estrella del Maratón Sabastian Sawe Tras Su Récord en Londres

Sabastian Sawe, el maratonista que hizo historia al completar el maratón de Londres en menos de dos horas, fue recibido como un ícono al pisar suelo kenyata.

El corredor, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, fue recibido el miércoles con una emotiva bienvenida por parte de su familia y del Ministro de Deportes, Salim Mvurya.

Un triunfo que marca un antes y un después

Sawe puso su nombre en los libros de historia al finalizar la carrera en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, superando en 65 segundos el récord mundial anterior y convirtiéndose en el primer atleta en correr por debajo de las dos horas en una competencia oficial.

El sentimiento de triunfo compartido

Al dirigirse a los medios en el aeropuerto, Sawe destacó que este triunfo no es solo suyo, sino de todos aquellos que lo han apoyado y de su país en su conjunto. La emoción lo envolvía mientras agradecía a su gente.

Un entrenador que confió en su potencial

Su entrenador, Claudio Berardelli, también expresó su entusiasmo. Si bien el equipo no preveía completamente un final por debajo de las dos horas, reconoció que Sawe estaba en un estado físico excepcional para lograrlo.

De aprendiz a campeón

Sabastian Sawe fue introducido al atletismo por su tío, el exolímpico Abraham Chepkirwok, lo que marcó el inicio de su apasionante carrera. En 2024, ganó el Maratón de Valencia y llegó a Londres como el defensor del título, consolidando su lugar en el panteón de los grandes del deporte.