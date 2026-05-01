Shila Vilker analiza: ‘Un piso encontrado, pero caída fuerte’ en la gestión del Gobierno

La Radiografía de la Gestión Nacional: ¿Gana Terreno el Gobierno de Javier Milei?

Un reciente debate en el programa «QR!» de Canal E ha puesto en foco la evaluación actual del Gobierno, revelando tendencias sorprendentes en la percepción pública.

Análisis de la Imagen del Gobierno

En un diálogo con Pablo Caruso, Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero, expuso las fluctuaciones en la imagen del oficialismo. Tras varios meses de caída libre, parece que el Gobierno ha encontrado un soporte en la aceptación ciudadana, oscilando entre un 33% y un 34% de imagen positiva.

Un Limite en el Desgaste

La especialista destacó que, aunque se registró una caída significativa en la aprobación desde finales de 2025, las cifras recientes sugieren una estabilización. A pesar de esto, Vilker comentó que “algo de la magia se rompió”, aludiendo a las altas expectativas que inicialmente despertó la administración. Sin embargo, la lealtad de un segmento de la población se mantiene, incluso en medio de dificultades económicas.

La Realidad Económica y su Impacto Social

Un aspecto clave de la discusión fue la desconexión entre ciertos indicadores económicos y lo que piensan los ciudadanos. Según Vilker, “el Gobierno tiene más apoyo político que respaldo económico”. El malestar social surge no sólo del estilo de comunicación gubernamental, sino principalmente de la falta de recursos. “Los que se enojan no lo hacen por los modales, sino porque no hay dinero”, resaltó.

Diferencias Generacionales en la Percepción de la Crisis

La analista observó que la percepción de la crisis varía entre generaciones: los mayores de 30 años sienten el impacto económico en su calidad de vida, mientras que los más jóvenes tienden a aceptar la adversidad como parte del contexto cotidiano.

Incertidumbre Política en el Horizonte

El clima político también genera inquietudes. Vilker destacó que, a pesar de que el 2027 parece aún distante, las conversaciones sobre el futuro ya han comenzado. Los apoyos actuales, tanto de oficialismo como de oposición, no logran conformar mayorías definidas.

El Futuro del Gobierno

La estabilidad y el rumbo del Gobierno dependerán en gran medida de su capacidad para abordar la situación económica. Aunque la estabilidad cambiaria es valorada, comienza a surgir preocupación sobre la inflación y el desgaste que enfrenta la población.