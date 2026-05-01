Cayó un taxista en Corrientes con 300 ampollas de fentanilo traídas de Paraguay

Efectivos del Escuadrón 47 «Ituzaingó» lograron interceptar un taxi con 300 ampollas de un potente opioide. La situación deja al descubierto la alarmante llegada de drogas sintéticas al país.

Detención en el camino

El operativo se llevó a cabo en la Ruta Provincial N°34, cerca del cementerio Santo Tomás. Un taxi, un Chevrolet Classic, fue detenido por las autoridades, cuyo conductor viajaba solo.

Al solicitar la documentación, el hombre confesó que no la poseía, lo que condujo a la incautación inmediata del vehículo y su contenido.

El hallazgo que alerta a las autoridades

Personal de Criminalística procedió a abrir las cajas del taxi y descubrió un total de 300 ampollas de 2 miligramos cada una. Las pruebas iniciales indicaron que el fentanilo provenía de un laboratorio en Paraguay.

La prueba de orientación de campo arrojó positivo.

El fentanilo, un opioide sintético, es utilizado en el ámbito médico como analgésico y anestésico para tratamientos de dolor intenso. Su potencia es alarmante: hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, según organismos de salud.

Acciones de la justicia

La Fiscalía Federal de Corrientes ha ordenado la incautación de las ampollas, el secuestro del vehículo y la detención del conductor, quien se encuentra incomunicado.

Una problemática en aumento

Este incidente resalta la creciente preocupación sobre el tráfico ilegal de opioides en el país, especialmente en la Triple Frontera, zona conocida por la baja trazabilidad de estos productos y su fácil acceso.