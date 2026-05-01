El Hipódromo de Palermo celebra su 150 aniversario con una serie de festivos

El emblemático Hipódromo de Palermo se prepara para celebrar su 150° aniversario, marcando un hito que no solo rememora su rica tradición, sino que también inicia una nueva etapa llena de cambios y propuestas.

Fundado en 1876, este ícono porteño ha evolucionado desde sus humildes inicios hasta convertirse en un multifacético centro de entretenimiento. Bajo el marco del aniversario, se lanza la campaña «Hipódromo de Todos», acompañada por una renovada identidad de marca que refleja las aspiraciones futuras del lugar.

De catedral del turf a un epicentro de entretenimiento

El Hipódromo abrió sus puertas el 7 de mayo de 1876, en una época en que se situaba en las afueras de la ciudad. Aquel espacio, con tribunas de madera y una pista de tierra, rápidamente se transformó en un núcleo vital del deporte y la cultura porteña. Con el tiempo, ha incorporado una diversidad de opciones de ocio, adaptándose a las necesidades de cada generación.

Desde su privatización en 1992, el Hipódromo ha experimentado un proceso de revitalización constante, mejorando sus instalaciones y ampliando su oferta cultural. Actualmente, se ha consolidado como un lugar de encuentro que atrae a miles de visitantes cada semana.

Una nueva visión de ocio integral

En la última fase de su transformación, el Hipódromo ha diversificado aún más su propuesta. Ahora, fusiona hípica, casino, gastronomía y eventos al aire libre, convirtiéndose en un espacio de entretenimiento dinámico y en constante evolución.

Alberto D’Audia, gerente general, destacó: «El Hipódromo ha evolucionado junto a Buenos Aires. En su 150° aniversario, damos un paso más hacia un futuro donde será un espacio de entretenimiento integral, accesible para todos.»

Proyecciones para el futuro

Con una rica historia que abarca 150 años, el Hipódromo se encuentra en un proceso de reimaginación para ser reconocido como uno de los principales centros de reunión y entretenimiento de la ciudad. Los planes de sus directivos incluyen crear un entorno donde la hípica conviva con experiencias gastronómicas, culturales y deportivas.

Las iniciativas futuras buscan:

Abrir el espacio: Transformar el predio en un parque urbano de entretenimiento que integre áreas verdes con actividades culturales y deportivas.

Explorar nuevas propuestas: Ampliar la oferta de entretenimiento y actividades.

Acompañar al visitante: Mejorar la integración entre las experiencias físicas y digitales, brindando una acogida más completa a los asistentes.