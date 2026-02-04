Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 3 de Febrero de 2026

Resultados de la Quiniela del 3 de Febrero de 2026: Descubre los Números Ganadores
La emoción de la Quiniela continúa capturando a los argentinos. Este 3 de febrero, cientos de jugadores esperan los resultados y eligen sus números predilectos. ¡Entérate aquí de los últimos sorteos!
Resultados Quiniela Previa Ciudad
Ganador: 6959
A continuación, los 20 números sorteados:
- 6959
- 5990
- 9368
- 4729
- 7003
- 2446
- 8792
- 2544
- 3205
- 0133
- 6093
- 8335
- 2202
- 6000
- 9717
- 3770
- 4995
- 8392
- 8573
- 3150
Resultados Quiniela Previa Provincia
Ganador: 0859
A continuación, los 20 números sorteados:
- 0859
- 0636
- 8645
- 5579
- 6157
- 2779
- 6752
- 3511
- 6378
- 5240
- 3069
- 4504
- 5815
- 5231
- 9070
- 2380
- 3362
- 7644
- 1478
- 5057
Resultados Quiniela Primera Ciudad
Ganador: 2851
A continuación, los 20 números sorteados:
- 2851
- 4712
- 9151
- 4949
- 0874
- 3242
- 1483
- 2578
- 5802
- 7131
- 6684
- 0169
- 1845
- 6049
- 7393
- 5403
- 5973
- 9644
- 8842
- 1986
Resultados Quiniela Primera Provincia
Ganador: 0350
A continuación, los 20 números sorteados:
- 0350
- 0470
- 1568
- 2020
- 4500
- 5874
- 5921
- 9462
- 7250
- 8228
- 8975
- 0206
- 7445
- 8525
- 0074
- 4400
- 8275
- 6969
- 3238
- 5444
Resultados Quiniela Matutina Ciudad
Ganador: 2937
A continuación, los 20 números sorteados:
- 2937
- 6754
- 2669
- 0768
- 4431
- 0082
- 9268
- 6336
- 7942
- 4751
- 8302
- 1591
- 4631
- 4803
- 1474
- 9341
- 9789
- 5926
- 0436
- 8953
Resultados Quiniela Matutina Provincia
Ganador: 8652
A continuación, los 20 números sorteados:
- 8652
- 9021
- 9584
- 1570
- 6487
- 8184
- 8806
- 2221
- 4833
- 3226
- 1779
- 6500
- 5133
- 6365
- 7183
- 9178
- 3209
- 8171
- 2884
- 9468
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad
Ganador: 9437
A continuación, los 20 números sorteados:
- 9437
- 3043
- 2105
- 5349
- 6361
- 6528
- 9017
- 4904
- 0450
- 1134
- 3644
- 9892
- 8611
- 6879
- 2085
- 6900
- 4681
- 2249
- 3261
- 1697
Resultados Quiniela Vespertina Provincia
Ganador: 9510
A continuación, los 20 números sorteados:
- 9510
- 1755
- 2421
- 4740
- 3251
- 3718
- 1827
- 4272
- 1108
- 3314
- 8027
- 3969
- 9625
- 8555
- 9932
- 6808
- 0772
- 0647
- 3288
- 5200
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad
Ganador: 4772
A continuación, los 20 números sorteados:
- 4772
- 6134
- 6383
- 8001
- 9831
- 1126
- 0331
- 6006
- 8769
- 9592
- 4102
- 3237
- 1667
- 6755
- 0586
- 0273
- 0628
- 3527
- 8410
- 5621
Resultados Quiniela Nocturna Provincia
Ganador: 1444
A continuación, los 20 números sorteados:
- 1444
- 6953
- 6986
- 7123
- 2884
- 6255
- 0731
- 2252
- 1215
- 4679
- 5092
- 5448
- 9152
- 0725
- 8927
- 2384
- 1205
- 4038
- 1092
- 3438
Resultados por Provincia del 3 de febrero de 2026
Córdoba: Previa: 0886 | Primera: 3448 | Matutina: 3126 | Vespertina: 2586 | Nocturna: 7709
Santa Fe: Previa: 0612 | Primera: 5928 | Matutina: 8853 | Vespertina: 4572 | Nocturna: 2229
Entre Ríos: Previa: 0638 | Primera: 0076 | Matutina: 0076 | Vespertina: 1442 | Nocturna: Pendiente
¿Cómo Jugar a la Quiniela?
La Quiniela permite apostar a una serie de números, seleccionando de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. Los jugadores eligen en qué sorteos desean participar, que se realizan a lo largo del día, y pronostican la posición en la que aparecerá su número en la tabla de resultados.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo cinco veces al día, de lunes a viernes:
- Previa: 10:15 hs.
- Primera: 12:00 hs.
- Matutina: 15:00 hs.
- Vespertina: 18:00 hs.
- Nocturna: 21:00 hs.
Los sábados, los horarios son los mismos, aunque puede haber variaciones según la provincia.