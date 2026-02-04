miércoles, febrero 4, 2026
Sociedad

Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 3 de Febrero de 2026

Resultados de la Quiniela del 3 de Febrero de 2026: Descubre los Números Ganadores

La emoción de la Quiniela continúa capturando a los argentinos. Este 3 de febrero, cientos de jugadores esperan los resultados y eligen sus números predilectos. ¡Entérate aquí de los últimos sorteos!

Resultados Quiniela Previa Ciudad

Ganador: 6959

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 6959
  2. 5990
  3. 9368
  4. 4729
  5. 7003
  6. 2446
  7. 8792
  8. 2544
  9. 3205
  10. 0133
  11. 6093
  12. 8335
  13. 2202
  14. 6000
  15. 9717
  16. 3770
  17. 4995
  18. 8392
  19. 8573
  20. 3150

Resultados Quiniela Previa Provincia

Ganador: 0859

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 0859
  2. 0636
  3. 8645
  4. 5579
  5. 6157
  6. 2779
  7. 6752
  8. 3511
  9. 6378
  10. 5240
  11. 3069
  12. 4504
  13. 5815
  14. 5231
  15. 9070
  16. 2380
  17. 3362
  18. 7644
  19. 1478
  20. 5057

Resultados Quiniela Primera Ciudad

Ganador: 2851

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 2851
  2. 4712
  3. 9151
  4. 4949
  5. 0874
  6. 3242
  7. 1483
  8. 2578
  9. 5802
  10. 7131
  11. 6684
  12. 0169
  13. 1845
  14. 6049
  15. 7393
  16. 5403
  17. 5973
  18. 9644
  19. 8842
  20. 1986

Resultados Quiniela Primera Provincia

Ganador: 0350

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 0350
  2. 0470
  3. 1568
  4. 2020
  5. 4500
  6. 5874
  7. 5921
  8. 9462
  9. 7250
  10. 8228
  11. 8975
  12. 0206
  13. 7445
  14. 8525
  15. 0074
  16. 4400
  17. 8275
  18. 6969
  19. 3238
  20. 5444

Resultados Quiniela Matutina Ciudad

Ganador: 2937

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 2937
  2. 6754
  3. 2669
  4. 0768
  5. 4431
  6. 0082
  7. 9268
  8. 6336
  9. 7942
  10. 4751
  11. 8302
  12. 1591
  13. 4631
  14. 4803
  15. 1474
  16. 9341
  17. 9789
  18. 5926
  19. 0436
  20. 8953

Resultados Quiniela Matutina Provincia

Ganador: 8652

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 8652
  2. 9021
  3. 9584
  4. 1570
  5. 6487
  6. 8184
  7. 8806
  8. 2221
  9. 4833
  10. 3226
  11. 1779
  12. 6500
  13. 5133
  14. 6365
  15. 7183
  16. 9178
  17. 3209
  18. 8171
  19. 2884
  20. 9468

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad

Ganador: 9437

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 9437
  2. 3043
  3. 2105
  4. 5349
  5. 6361
  6. 6528
  7. 9017
  8. 4904
  9. 0450
  10. 1134
  11. 3644
  12. 9892
  13. 8611
  14. 6879
  15. 2085
  16. 6900
  17. 4681
  18. 2249
  19. 3261
  20. 1697

Resultados Quiniela Vespertina Provincia

Ganador: 9510

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 9510
  2. 1755
  3. 2421
  4. 4740
  5. 3251
  6. 3718
  7. 1827
  8. 4272
  9. 1108
  10. 3314
  11. 8027
  12. 3969
  13. 9625
  14. 8555
  15. 9932
  16. 6808
  17. 0772
  18. 0647
  19. 3288
  20. 5200

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad

Ganador: 4772

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 4772
  2. 6134
  3. 6383
  4. 8001
  5. 9831
  6. 1126
  7. 0331
  8. 6006
  9. 8769
  10. 9592
  11. 4102
  12. 3237
  13. 1667
  14. 6755
  15. 0586
  16. 0273
  17. 0628
  18. 3527
  19. 8410
  20. 5621

Resultados Quiniela Nocturna Provincia

Ganador: 1444

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 1444
  2. 6953
  3. 6986
  4. 7123
  5. 2884
  6. 6255
  7. 0731
  8. 2252
  9. 1215
  10. 4679
  11. 5092
  12. 5448
  13. 9152
  14. 0725
  15. 8927
  16. 2384
  17. 1205
  18. 4038
  19. 1092
  20. 3438

Resultados por Provincia del 3 de febrero de 2026

Córdoba: Previa: 0886 | Primera: 3448 | Matutina: 3126 | Vespertina: 2586 | Nocturna: 7709

Santa Fe: Previa: 0612 | Primera: 5928 | Matutina: 8853 | Vespertina: 4572 | Nocturna: 2229

Entre Ríos: Previa: 0638 | Primera: 0076 | Matutina: 0076 | Vespertina: 1442 | Nocturna: Pendiente

¿Cómo Jugar a la Quiniela?

La Quiniela permite apostar a una serie de números, seleccionando de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. Los jugadores eligen en qué sorteos desean participar, que se realizan a lo largo del día, y pronostican la posición en la que aparecerá su número en la tabla de resultados.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo cinco veces al día, de lunes a viernes:

  1. Previa: 10:15 hs.
  2. Primera: 12:00 hs.
  3. Matutina: 15:00 hs.
  4. Vespertina: 18:00 hs.
  5. Nocturna: 21:00 hs.

Los sábados, los horarios son los mismos, aunque puede haber variaciones según la provincia.

