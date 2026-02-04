Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 3 de Febrero de 2026

Resultados de la Quiniela del 3 de Febrero de 2026: Descubre los Números Ganadores

La emoción de la Quiniela continúa capturando a los argentinos. Este 3 de febrero, cientos de jugadores esperan los resultados y eligen sus números predilectos. ¡Entérate aquí de los últimos sorteos!

Resultados Quiniela Previa Ciudad

Ganador: 6959

A continuación, los 20 números sorteados:

6959 5990 9368 4729 7003 2446 8792 2544 3205 0133 6093 8335 2202 6000 9717 3770 4995 8392 8573 3150

Resultados Quiniela Previa Provincia

Ganador: 0859

A continuación, los 20 números sorteados:

0859 0636 8645 5579 6157 2779 6752 3511 6378 5240 3069 4504 5815 5231 9070 2380 3362 7644 1478 5057

Resultados Quiniela Primera Ciudad

Ganador: 2851

A continuación, los 20 números sorteados:

2851 4712 9151 4949 0874 3242 1483 2578 5802 7131 6684 0169 1845 6049 7393 5403 5973 9644 8842 1986

Resultados Quiniela Primera Provincia

Ganador: 0350

A continuación, los 20 números sorteados:

0350 0470 1568 2020 4500 5874 5921 9462 7250 8228 8975 0206 7445 8525 0074 4400 8275 6969 3238 5444

Resultados Quiniela Matutina Ciudad

Ganador: 2937

A continuación, los 20 números sorteados:

2937 6754 2669 0768 4431 0082 9268 6336 7942 4751 8302 1591 4631 4803 1474 9341 9789 5926 0436 8953

Resultados Quiniela Matutina Provincia

Ganador: 8652

A continuación, los 20 números sorteados:

8652 9021 9584 1570 6487 8184 8806 2221 4833 3226 1779 6500 5133 6365 7183 9178 3209 8171 2884 9468

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad

Ganador: 9437

A continuación, los 20 números sorteados:

9437 3043 2105 5349 6361 6528 9017 4904 0450 1134 3644 9892 8611 6879 2085 6900 4681 2249 3261 1697

Resultados Quiniela Vespertina Provincia

Ganador: 9510

A continuación, los 20 números sorteados:

9510 1755 2421 4740 3251 3718 1827 4272 1108 3314 8027 3969 9625 8555 9932 6808 0772 0647 3288 5200

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad

Ganador: 4772

A continuación, los 20 números sorteados:

4772 6134 6383 8001 9831 1126 0331 6006 8769 9592 4102 3237 1667 6755 0586 0273 0628 3527 8410 5621

Resultados Quiniela Nocturna Provincia

Ganador: 1444

A continuación, los 20 números sorteados:

1444 6953 6986 7123 2884 6255 0731 2252 1215 4679 5092 5448 9152 0725 8927 2384 1205 4038 1092 3438

Resultados por Provincia del 3 de febrero de 2026

Córdoba: Previa: 0886 | Primera: 3448 | Matutina: 3126 | Vespertina: 2586 | Nocturna: 7709

Santa Fe: Previa: 0612 | Primera: 5928 | Matutina: 8853 | Vespertina: 4572 | Nocturna: 2229

Entre Ríos: Previa: 0638 | Primera: 0076 | Matutina: 0076 | Vespertina: 1442 | Nocturna: Pendiente

¿Cómo Jugar a la Quiniela?

La Quiniela permite apostar a una serie de números, seleccionando de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. Los jugadores eligen en qué sorteos desean participar, que se realizan a lo largo del día, y pronostican la posición en la que aparecerá su número en la tabla de resultados.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo cinco veces al día, de lunes a viernes:

Previa: 10:15 hs. Primera: 12:00 hs. Matutina: 15:00 hs. Vespertina: 18:00 hs. Nocturna: 21:00 hs.

Los sábados, los horarios son los mismos, aunque puede haber variaciones según la provincia.