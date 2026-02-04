Riesgo País: Cotización del 3 de febrero de 2026

El riesgo país de Argentina ha dado un giro inesperado este 3 de febrero de 2026, superando la barrera de los 500 puntos básicos. Descubre qué implican estas cifras y cómo influyen en la economía local.

Este martes, el Riesgo País argentino se terminó posicionando en 503 puntos básicos, un aumento de 8 puntos con respecto al día anterior. Este repunte llega en un contexto de aversión al riesgo en los mercados globales y pérdidas sustanciales en las acciones de empresas argentinas cotizantes en Nueva York, algunas de las cuales llegaron a experimentar caídas de hasta el 33%.

El Comportamiento del Riesgo País en la Jornada

Según Rava Bursátil, el riesgo país comenzó el día en 495 puntos, manteniendo el mismo valor de cierre de la jornada anterior. Sin embargo, a lo largo de la sesión, el índice evidenció un ascenso que lo llevó a un máximo de 506 puntos antes de estabilizarse en 503.

Riesgo País – 3 de febrero

Este incremento marca el regreso del indicador a cifras que no se veían desde finales de enero, rompiendo así la tendencia de estabilidad que predominó al inicio del mes.

Resumen de la Última Semana del Riesgo País

Durante la última semana, el riesgo país experimentó una volatilidad significativa, resistiendo la ruptura del umbral de 500 puntos. La semana pasada, el índice osciló entre 484 y 496 puntos, alcanzando su mínimo el 28 de enero.

Aunque la reciente subida puede sugerir inquietud, aún se registra un saldo favorable a nivel intermensual para el crédito argentino. Sin embargo, analistas advierten que el incidente conocido como «martes rojo» en Wall Street, donde empresas como Bioceres y Globant lideraron las pérdidas, ha impactado negativamente el comportamiento del spread soberano a corto plazo.

Entendiendo el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador que mide el diferencial de tasas de interés que enfrentan los bonos del Tesoro argentino en comparación con los de Estados Unidos, considerados los más seguros. Elaborado por JP Morgan bajo el nombre de Emerging Markets Bond Index (EMBI), se expresa en puntos básicos; por ejemplo, 500 puntos básicos representan un recargo del 5% anual sobre la tasa estadounidense.

En términos más simples, refleja la percepción del mercado sobre la capacidad y disposición del país para cumplir con sus compromisos de deuda externa. Un incremento en este índice implica mayores costos de financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado, dado que las empresas argentinas son evaluadas conforme al riesgo soberano. Factores como la estabilidad política y el nivel de reservas son claves para que los analistas ajusten diariamente la cotización de este indicador.