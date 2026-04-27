Resultados del Sorteo 1 de Super ONCE: Lunes 27 de abril

Entérate de quiénes son los afortunados ganadores del Sorteo 1 de Super ONCE, la popular lotería que ofrece increíbles premios cada día.

Resultados del Sorteo 1

El lunes 27 de abril se llevó a cabo el Sorteo 1 de Super ONCE, organizado por los Juegos ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), que reparte millones de euros.

Cabe recordar que los boletos ganadores tienen un plazo de caducidad para reclamar premios, que varía según el lugar de compra.

Detalles del Sorteo

Si adquiriste tu boleto a través de la página web oficial, ¡no te preocupes! Tu premio no caduca. En cambio, los boletos comprados en puntos de venta autorizados deben ser cobrados en un plazo de treinta días naturales posteriores al sorteo.

Combinación Ganadora

Los números ganadores de este sorteo son los siguientes:

Combinación: 01 – 07 – 16 – 18 – 19 – 24 – 28 – 29 – 31 – 35 – 42 – 46 – 54 – 56 – 57 – 58 – 65 – 79 – 80 – 82.

Horarios de los Sorteos de Super ONCE

Super ONCE realiza sorteos a diario, y aquí te dejamos el horario de cada uno:

Sorteos Disponibles

Sorteo 1: a las 10:00 horas (cerrado a las 09:40)

a las 10:00 horas (cerrado a las 09:40) Sorteo 2: a las 12:00 horas (cerrado a las 11:40)

a las 12:00 horas (cerrado a las 11:40) Sorteo 3: a las 14:00 horas (cerrado a las 13:40)

a las 14:00 horas (cerrado a las 13:40) Sorteo 4: a las 17:00 horas (cerrado a las 16:40)

a las 17:00 horas (cerrado a las 16:40) Sorteo 5: a las 21:15 horas (cerrado a las 20:45)

Cómo Jugar a Super ONCE

Para participar, selecciona entre cinco y once números, eligiendo de un rango del 1 al 85. Elige también el monto de tu jugada, que puede ir desde un euro hasta diez euros.

Las ganancias varían dependiendo de la combinación y la cantidad apostada. Puedes comprar tus boletos en la página oficial de Juegos ONCE, en puntos de venta autorizados o mediante vendedores oficiales.

Cobro de Premios

Los ganadores tienen dos opciones para cobrar sus premios:

Si compraste en un punto de venta, puedes reclamar tu premio allí o en centros ONCE y entidades bancarias autorizadas. En cambio, si compraste online, el premio se abona automáticamente a tu cuenta.

Beneficios de Participar en Super ONCE

Para participar, debes ser mayor de edad. Lo recaudado en los sorteos de Juegos ONCE se destina a generar empleos y fomentar la educación y el acceso a servicios para personas con discapacidad.

Por sólo un euro, puedes ganar hasta un millón de euros al acertar todos los números. Si decides apostar diez euros, el premio máximo asciende a diez millones de euros. Mientras mayor sea el importe apostado y el número de cifras elegidas, mayores serán tus posibilidades de ganar.