Ranking Global de Reservas de Oro: ¿Por qué los Bancos Centrales Aumentan sus Compras?

En medio de Un panorama global incierto, los bancos centrales han tomado una decisión clara: acumular oro como reserva de valor. Esta tendencia se está consolidando y plantea preguntas sobre el futuro económico.

En un contexto de tensiones geopolíticas y volatilidad financiera, los bancos centrales del mundo han decidido como estrategia fundamental:

acumular oro como activo de refugio.

Reservas de Oro en Números

De acuerdo con el Consejo Mundial del Oro (WGC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas oficiales globales de oro alcanzan más de 36.520 toneladas. En 2025, las compras de oro por parte de estos bancos se elevaron a 863 toneladas, y para 2026 se estima una cifra similar.

Los Principales Tenedores de Oro

A continuación, se presentan los diez países con las reservas de oro más significativas:

Estados Unidos: 8.133 toneladas.

8.133 toneladas. Alemania: 3.350 toneladas, administradas por el Bundesbank.

3.350 toneladas, administradas por el Bundesbank. Italia: 2.451 toneladas.

2.451 toneladas. Francia: 2.437 toneladas.

2.437 toneladas. Rusia: 2.200 toneladas, enfocándose en diversificar su reserva ante la dependencia del dólar.

2.200 toneladas, enfocándose en diversificar su reserva ante la dependencia del dólar. China: 2.300 toneladas, con aumentos en las compras recientes.

2.300 toneladas, con aumentos en las compras recientes. India: 880 toneladas, administradas por el Banco de la Reserva de la India.

880 toneladas, administradas por el Banco de la Reserva de la India. Japón: 846 toneladas, parte de su estrategia de respaldo internacional.

846 toneladas, parte de su estrategia de respaldo internacional. Polonia: 515 toneladas, comprador activo en la región.

515 toneladas, comprador activo en la región. Turquía: más de 640 toneladas, enfocándose en diversificación frente a la volatilidad monetaria.

Juntas, estas diez naciones suman cerca de 23.800 toneladas, lo que representa más de la mitad de las reservas oficiales de oro en el mundo.

Motivos Detrás de la Inversión en Oro

El WGC y el FMI estiman las reservas oficiales en 36.520 toneladas, sin embargo, otros análisis indican que podrían ser incluso superiores. A cierre de 2025, algunas estimaciones apuntan a que los bancos centrales poseen 38.666 toneladas de oro, lo que equivale al 18% de todo el oro extraído en la historia.

Distribución Mundial del Oro

Según los datos más recientes, la distribución del oro es la siguiente:

Joyería: 97.645 toneladas (43%).

97.645 toneladas (43%). Lingotes, monedas y ETFs: 50.978 toneladas (23%).

50.978 toneladas (23%). Bancos centrales: 38.666 toneladas (18%).

38.666 toneladas (18%). Otros usos: 32.602 toneladas (14%).

Aunque la mayor parte del oro pertenece a manos privadas, los bancos centrales estudian y cambian su estrategia de inversión con un enfoque en la acumulación constante. Desde 2022, han mantenido un gran volumen de reservas, sumando porciones importantes cada año.

La combinación de reservas históricas y adquisiciones recientes refrenda que el oro sigue siendo el refugio preferido en tiempos de inestabilidad económica. ¿Cuáles son los principales factores que motivan esta tendencia?

A lo largo de esta situación, el oro se posiciona como un activo clave que refuerza la independencia monetaria de las naciones, adaptándose a escenarios diversos y cambiantes.