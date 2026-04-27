Javier Milei decreta aumento del 100% en salarios de sus ministros

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se enfrenta a una creciente controversia tras la publicación de su salario, que asciende a más de 7 millones de pesos al mes. Este monto ha generado un intenso debate en un contexto de crisis económica en el país.

Según un informe oficial, Adorni percibe un salario bruto mensual de $7.272.091. Este total incluye un sueldo básico de $3.300.233 y un complemento por responsabilidad del cargo de $3.971.858. La revelación proviene de un pedido de Acceso a la Información Pública solicitado por PERFIL.

El Contexto de Aumentos Salariales

Este incremento se produce tras la aplicación de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, que actualizó los sueldos de los altos funcionarios a partir de los acuerdos paritarios de 2024-2025. Cabe destacar que tanto el presidente como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mantienen sus salarios congelados.

Un Aumento Controvertido

Antes de esta revisión, los ingresos de Adorni y otros ministros estaban fijados en $3.500.000, lo que evidenció una duplicación en sus ingresos en poco más de un año. Esta situación contrasta drásticamente con la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores y jubilados en Argentina. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el salario mínimo se ha devaluado en un 39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.

Investigación Judicial en Curso

El aumento salarial llega en un momento crítico para Adorni, quien está bajo investigación judicial por supuestas irregularidades en su patrimonio. Entre los casos más destacados se encuentra el uso de recursos oficiales para viajar a Nueva York con su esposa, Betina Angeletti, que fue archivado por falta de pruebas. Sin embargo, otras denuncias siguen abiertas en distintos juzgados federales.

Cuestionamientos en el Congreso

El 29 de abril, Adorni deberá comparecer ante el Congreso para presentar su informe de gestión. Las 4.800 preguntas enviadas por los bloques parlamentarios crean un escenario tenso, ya que el número exacto de respuestas dependerá del tiempo y forma de la sesión. Este encuentro podría profundizar el descontento en torno a las discrepancias salariales en el contexto social actual.

La Brecha Salarial en Tiempos de Crisis

Los funcionarios del gobierno, incluido Adorni, han visto incrementados sus salarios a pesar de que los empleados públicos y jubilados han sufrido severas caídas en su poder adquisitivo. A medida que el costo de vida se eleva, la distancia entre los ingresos de la «casta política» y los salarios promedio de los ciudadanos se amplía considerablemente.

El reporte que Adorni presentará no solo abordará su desempeño en gestión, sino también las preguntas críticas sobre la disparidad salarial en un entorno económico adverso y las investigaciones judiciales que aún continúan.