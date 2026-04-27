¿Quiénes reciben pagos de ANSES hoy, lunes 27 de abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da inicio a un nuevo cronograma de pagos este lunes 27 de abril de 2026, con importantes novedades para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Aumentos en Haberes y Bonos Destacados

Este mes, ANSES implementa un ajuste del 2,9% en las jubilaciones y pensiones, lo cual se refleja en el calendario de pagos. Los beneficiarios pueden esperar acreditaciones automáticas en sus cuentas bancarias de acuerdo a la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Quiénes Reciben Pagos Hoy?

Hoy corresponde el pago a jubilados y pensionados cuyos DNI finalizan en 2 y 3, asegurando que tengan acceso a sus fondos de forma ordenada.

Préstamo por Desempleo para los DNI 6 y 7

Los titulares de la Prestación por Desempleo que posean DNI terminado en 6 y 7 verán acreditados sus fondos a partir de hoy, con montos y períodos que dependen de sus aportes laborales previos.

Otras Prestaciones Disponibles

Las Pensiones No Contributivas y las Asignaciones Familiares continuarán su cronograma habitual hasta el 12 de mayo, de acuerdo con los plazos establecidos por el organismo.

Detalles sobre las Jubilaciones en abril 2026

ANSES ha fijado un haber mínimo de $380.319,31 y un máximo de $2.559.188,80, incluyendo un bono que eleva el piso a $450.319,31 para quienes perciben jubilación mínima.

Montos de Asignaciones en abril 2026

Las asignaciones familiares y universales también han sido ajustadas con un incremento del 2,9%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) ahora es de $136.666 por hijo, mientras que para hijos con discapacidad se eleva a $445.003.