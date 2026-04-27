El frío se intensifica: Sensación térmica de 5 grados en la Ciudad y temperaturas bajo cero en el centro y sur del país

Título: ¡Abrigate! Buenos Aires enfrenta un embrujo invernal en plena semana

Bajada: La Ciudad de Buenos Aires amaneció con una repentina ola de frío que sorprende a los porteños justo al cierre de abril. ¿Cómo se comportará el clima en los próximos días?

La Ciudad de Buenos Aires comenzó mayo con un inesperado descenso en las temperaturas que ha hecho que los mantas, gorros y bufandas vuelvan a ser protagonistas de la vestimenta diaria. Este lunes dio la bienvenida a una jornada gélida que promete persistir.

A las primeras horas de la mañana, la sensación térmica en la capital alcanzó los 5 grados, acompañada por vientos que oscilaron entre 20 y 30 kilómetros por hora. Aunque menos intensos que los del domingo, seguían siendo un factor a considerar al salir de casa.

Sin lluvias y un cielo nublado

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana no se esperan precipitaciones. El cielo porteño presentará períodos de nubes densas, especialmente por la noche de este lunes y en las primeras horas del martes.

Temperaturas en descenso

Los termómetros marcarán entre 8 y 15 grados a lo largo de la jornada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, especialmente durante este lunes y el miércoles.

Bajas temperaturas en otras provincias

La ola de frío no se limita a Buenos Aires. Otras provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza también están experimentando temperaturas bajas, mientras que en el sur, localidades como Neuquén, Chubut y Santa Cruz han registrado valores por debajo de cero.

¿Dónde hace más frío?

Villa Reynolds, en San Luis, ha sido marcada como la localidad más fría del país este lunes, presentando -3.2 grados a las 7 de la mañana. Malargüe, Mendoza, se registró en -3 grados con una sensación térmica aún más baja de -6. Puerto Madryn, Chubut, también reportó temperaturas frías con -1.7 grados y una sensación térmica de -6.5.

Por el contrario, el clima más cálido de la mañana se encontró en Tucumán, donde alcanzaron los 21 grados, seguidos de Corrientes con 20 grados.

Alerta amarilla por vientos intensos

El centro y este de la provincia de Buenos Aires, así como la Ciudad, están bajo una alerta amarilla por fuertes vientos. Según el SMN, se prevé que los vientos del oeste y sudoeste alcancen velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas potencialmente superiores a 65 km/h.

Dicha alerta indica la posibilidad de «fenómenos meteorológicos que podrían causar daño y afectar el desarrollo normal de actividades diarias». Sin embargo, no hay otras alertas meteorológicas activas en el resto del país.

En las zonas afectadas por esta alerta, las temperaturas oscilarán entre 8 y 16 grados, manteniéndose el pronóstico de cielo nublado sin probabilidades de lluvia.