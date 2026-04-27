¿Falló la seguridad de Trump? Dudas tras el tiroteo en la cena de corresponsales

Un reciente incidente en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha desatado preocupaciones sobre la seguridad del presidente Donald Trump, quien se encontraba presente en el evento.

La situación se complicó cuando un tiroteo interrumpió la celebración en el hotel Hilton de Washington, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a entrar en acción.

Tiroteo en el Centro de un Evento Diplomático

La noche del incidente, un hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, comenzó a disparar en el hotel justo encima del salón donde se encontraban Trump y otros invitados. Aunque las autoridades aún no han aclarado los motivos detrás del ataque, quedan preguntas abiertas sobre cómo un pistolero pudo acceder a un evento de tal magnitud.

Incidentes Previos y Seguridad Comprometida

Este no es el primer episodio de violencia que enfrenta el presidente. En 2024, Trump sufrió un intento de asesinato en Pensilvania, y poco después fue atacado mientras disfrutaba de un día de golf en Florida.

La cena, que reunió a algunos de los políticos y periodistas más influyentes de EE.UU., planteó serias dudas sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas. Gary O’Donoghue, corresponsal de la BBC que estaba presente, observó que, a pesar de que las calles cercanas estaban cerradas, la seguridad en el lugar «no fue particularmente estricta».

Reacciones y Análisis Sobre las Medidas de Seguridad

El exembajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, también criticó la falta de rigor en el control del acceso al evento, indicando que cualquier persona con intenciones maliciosas podría eludir la seguridad fácilmente.

Las imágenes del tiroteo muestran al sospechoso atravesando los controles de seguridad antes de ser interceptado por el servicio secreto. Este tenía en su poder una escopeta y varios otros armas. Ante la situación, Trump reconoció que el Hilton «no era un edificio particularmente seguro» y defendió la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, diseñado para ser más seguro.

El Impacto de la Violencia en la Política Americana

Este incidente se suma a una creciente ola de violencia política en Estados Unidos, donde las amenazas a figuras públicas han aumentado significativamente. En 2023, la policía del Capitolio investigó más de 8.000 amenazas, un incremento del 50% respecto a años anteriores. Trump comparó su situación con presidentes del pasado, subrayando que ser un objetivo viene con el cargo.

El tiroteo en el Hilton coincide con una serie de actos violentos dirigidos a políticos, reflejando divisiones profundas en la sociedad estadounidense. Como señala el exagente del servicio secreto Jeffrey James, la respuesta rápida del equipo de seguridad fue clave para que el atacante no lograra entrar en el salón de baile donde se encontraba el presidente.