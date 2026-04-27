En venta: la icónica mansión de Franco Macri en Barrio Parque

La emblemática residencia de Franco Macri vuelve a estar disponible en el mercado inmobiliario argentino, atrayendo la atención por su precio y su historia arquitectónica.

En un contexto donde el mercado inmobiliario comienza a reactivarse, incluso las propiedades más exclusivas como la Casa Salvadori se ven obligadas a adaptarse. Esta majestuosa vivienda, que perteneciera al empresario y político Franco Macri, ahora se ofrece a un precio de US$6 millones.

Originalmente, en 2019, la casa salió al mercado por US$8.9 millones, pero su valor se redujo en dos ocasiones debido a la falta de interés de compradores. En 2022 se fijó en US$8 millones y posteriormente en US$5.5 millones, aunque la propiedad no encontró dueño en ese momento.

Un nuevo precio y un nuevo enfoque

Actualmente, la propiedad regresa al mercado con un ajuste significativo en su precio. Según el broker Martín Pinus, este nuevo precio refleja un equilibrio entre su valor histórico y lo que los compradores están dispuestos a invertir.

El segmento de propiedades de lujo ha experimentado un ajuste en sus precios tras años de sobreoferta y caídas significativas, lo que ha llevado a la Casa Salvadori a alinearse con las realidades del actual mercado.

Ubicación privilegiada y características únicas

Situada en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, la casa está rodeada de embajadas y a un paso de importantes atractivos culturales como el Malba y el Paseo Alcorta. Pinus destaca que esta propiedad puede ser atractiva para compradores institucionales, corporativos o diplomáticos, así como para inversores extranjeros.

Casa Salvadori, un emblema arquitectónico de Buenos Aires

Martín Pinus



Diseño arquitectónico destacado

Construida en 1940 por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, la casa es un excelente ejemplo del racionalismo en Argentina. Su exclusivo diseño ha sido sede de eventos culturales relevantes, como la muestra “Meet The Artist” en 2022, evidenciando su importancia no solo arquitectónica sino también cultural.

Con 1,280 m² de espacio distribuidos en cuatro plantas, la casa cuenta con siete dormitorios y doce baños, a los cuales se accede por ascensor. En la planta baja, se encuentran diversas áreas de trabajo y un sector de servicio, mientras que en los pisos superiores están las zonas más sociales e íntimas de la residencia, incluyendo el comedor principal y una suite con terraza.

Vista del interior de la Casa Salvadori

Martín Pinus



Consolidación de un nuevo interés internacional

La reciente compra de una propiedad en la zona por el magnate estadounidense Peter Thiel, a una cifra récord cercana a los US$12 millones, subraya el renovado interés internacional por propiedades en Buenos Aires, influenciando significativamente la demanda de la Casa Salvadori.

Este renovado interés por el sector premium del mercado inmobiliario en la ciudad refleja un cambio en la dinámica de compra y venta, y la Casa Salvadori podría convertirse en una opción muy buscada para aquellos que buscan no solo un hogar, sino también una pieza de historia arquitectónica en Argentina.