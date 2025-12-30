Revelan contrato que otorga 30% de ingresos de la AFA a empresa vinculada a Faroni

Un reciente operativo desvela un contrato que otorga a una empresa vinculada al empresario Javier Faroni un porcentaje significativo de los ingresos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este descubrimiento plantea serias interrogantes sobre la gestión financiera de la entidad.

Durante una serie de allanamientos en las oficinas de la AFA, las autoridades encontraron un contrato, fechado en mayo de 2021, que establece que la empresa TourProdEnter recibirá el 30% de los ingresos comerciales generados por la asociación en el exterior durante los últimos cuatro años. Este documento es clave en la investigación sobre la administración de fondos y podría implicar manejos irregulares en la institución.

Detalles del Acuerdo y sus Implicaciones

El contrato no solo garantiza un porcentaje sobre los ingresos, sino que también asegura que TourProdEnter perciba un 10% adicional de los gastos asociados a la logística de los contratos donde tuvo un papel activo. La firma cuenta con la autorización para actuar como agente de cobro para acuerdos de patrocinio y esponsoreo solicitados por la AFA. Su rol se extiende a la promoción de actividades de la asociación y de las selecciones nacionales para maximizar beneficios económicos.





Desarrollo de la Investigación Judicial

Este hallazgo se produce en el marco de un operativo ordenado por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y ejecutado con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Las medidas se llevaron a cabo bajo la supervisión del juez federal Luis Armella, quien también ha ordenado el levantamiento del secreto bancario y financiero de Faroni y demás involucrados, en el contexto de las investigaciones por posibles irregularidades financieras.

La evidencia sugiere conexiones preocupantes entre la AFA y la empresa de Faroni.

Como parte de la estrategia judicial para rastrear movimientos financieros, se ha solicitado información a cuatro entidades bancarias en Estados Unidos sobre las transacciones entre TourProdEnter y diversas sociedades offshore sospechosas. Este desarrollo es un paso significativo en la lucha contra la corrupción en el deporte argentino.