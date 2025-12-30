Presunto autor de bomba en DC asiste a audiencia tras confesión

Brian Cole Jr., el hombre señalado de colocar bombas en las sedes de los partidos Demócrata y Republicano, compareció ante un juez este martes mientras su defensa argumenta a favor de su liberación.

Detención y Declaraciones del Acusado

El arresto de Brian Cole Jr., originario de Woodbridge, Virginia, ha conmocionado a la opinión pública. Al comparecer en una audiencia de detención, sus abogados pidieron su liberación, alegando que su cliente no representa un peligro y se comprometería a cumplir con una detención domiciliaria supervisada.

La Defensa y su Justificación

La defensa de Cole argumentó que él está dentro del espectro autista y que sufre de trastorno obsesivo-compulsivo. En documentos presentados ante el tribunal, afirmaron que carece de antecedentes penales y que no hay pruebas de que planee huir. Además, insistieron en que no hubo víctimas porque las bombas nunca explotaron.

Confesiones de Cole Tras el Arresto

A pesar de las alegaciones de su defensa, un memorando del departamento de justicia indica que Cole confesó haber cometido los crímenes. Durante el registro de su hogar, se encontraron componentes para la fabricación de bombas, así como registros de compras de materiales relevantes en su tarjeta de crédito.

Motivaciones Detrás de los Actos

En una entrevista, Cole explicó que su visita a Washington D.C. el 5 de enero fue para protestar contra los resultados de las elecciones de 2020. Inicialmente, negó ser la persona que aparecía en las grabaciones de seguridad, pero tras una breve pausa, admitió su culpabilidad. Detalló cómo construyó y plantó las bombas, afirmando que «algo simplemente se rompió» en él al ver la situación política deteriorarse.

Reacciones de la Fiscalía y la Audiencia

Los fiscales federales están presionando para que Cole permanezca bajo custodia, argumentando que las acusaciones de transporte y uso malicioso de explosivos representan un riesgo serio para la comunidad. El juez Martin J. Sharbaugh no tomó una decisión inmediata, pero prometió un fallo rápido.

Un Caso en el Centro de la Atención Pública

Este arresto ha sido un hito importante en una investigación que había dejado perplejas a las autoridades y había alimentado numerosas teorías de conspiración. Cole ha captado la atención como el principal sospechoso en un caso que ha mantenido a muchos en vilo.