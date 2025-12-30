Mujer desaparecida tras ser arrastrada por el agua en un zanjón

Una mujer en situación de calle fue sorprendida por la crecida de un canal en Mendoza mientras descansaba, lo que ha desatado un operativo de búsqueda tras la devastadora tormenta de este martes.

En un lamentable incidente, una mujer identificada como Rita, de aproximadamente 50 años, fue arrastrada por el agua del Zanjón de los Ciruelos. Los testigos afirman que la repentina crecida les impidió intervenir para rescatarla.

Un evento repentino y devastador

La tragedia comenzó cerca de las 14:30, cuando el canal, utilizado para riego agrícola, comenzó a desbordarse. Desde ese momento, varias personas alertaron a las autoridades sobre la mujer que estaba siendo arrastrada por la corriente.

Detalles de la búsqueda

Los Bomberos del Cuartel Central y los Voluntarios de Las Heras están realizando un intenso rastrillaje en las áreas cercanas, incluyendo las calles Paraná, Aristóbulo del Valle y los campings de Sute y El Pinar, pero hasta ahora no han obtenido resultados favorables.

Testimonios conmovedores

Varios testigos compartieron que la fuerza del agua creció tan rápido que ninguna persona pudo ayudar a Rita, quien fue llevada hacia el Canal Cacique Guaymallén, una zona crítica en la intersección de las calles Alpatacal y Houssay.

Impacto de las tormentas en la región

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre fuertes tormentas en la región de alta montaña, un aviso que se tornó en realidad con el consiguiente aumento de los niveles de agua en arroyos y zanjones.

Más tragedias en el país

Este suceso en Mendoza se agrega a la serie de accidentes reportados a nivel nacional. En Córdoba y Neuquén, dos hombres perdieron la vida ahogados debido a condiciones similares. Uno de ellos, de 35 años, se ahogó en la Cascada Grande de La Cumbrecita, mientras que un hombre de 33 años falleció en Cipolletti tras entrar en un canal de riego.