Peajes en Córdoba: Bancor reembolsa viajes en rutas estratégicas

El Banco de la Provincia de Córdoba lanza un programa exclusivo que promete reducir los costos de peaje en las rutas de la provincia, beneficiando a turistas y residentes por igual.

Ventajas de la nueva promoción

Con reintegros de hasta $500 para autos y vehículos grandes, y $160 para motocicletas, esta iniciativa busca facilitar el desplazamiento en las concurridas rutas de Córdoba. Se perfila como una solución ideal para quienes disfrutan de las rutas de la provincia, haciendo que viajar sea más accesible.

Cómo aprovechar este beneficio

Los usuarios pueden acceder a la promoción al realizar pagos manuales en las cabinas de peaje utilizando:

• Billetera virtual Bezza, a través de código QR.

• Tarjetas Cordobesa, tanto de débito como de crédito (Visa y Mastercard).

Esta promoción permanecerá activa hasta el 5 de abril de 2026, ofreciendo un respaldo constante a quienes transitan regularmente por la red vial provincial.

Proceso de reintegro sencillo y eficiente

Los reintegros son automáticos, dependiendo del método de pago utilizado:

• Con Bezza: el reintegro se reflejará en la cuenta dentro de 48 horas hábiles.

• Con tarjeta de débito: acreditación en un plazo de hasta 96 horas hábiles.

• Con tarjeta de crédito: se mostrará en el resumen de cuenta correspondiente.

Un convenio con un gran impacto

El acuerdo fue formalizado el 30 de diciembre por Raúl Paolasso, presidente de Bancor, y Julio Bañuelos, titular de Caminos de las Sierras, con un equipo técnico de ambas instituciones. Este convenio tiene como objetivo incrementar el uso de medios de pago digitales y enriquecer la experiencia del usuario en la red vial de Córdoba, ofreciendo beneficios concretos ante la creciente actividad turística.

Con esta acción, Bancor se posiciona como un actor fundamental en el ámbito financiero provincial, combinando innovación y beneficios tangibles para quienes eligen viajar por Córdoba.