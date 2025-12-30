El Gobierno podría convocar sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero

En un intento por retomar la agenda legislativa, el Gobierno nacional prevé convocar sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 2 de febrero. La intención es avanzar en iniciativas críticas que quedaron en el tintero antes del receso.

El Poder Ejecutivo ha propuesto una serie de proyectos que incluyen la reforma laboral y la regulación sobre glaciares. Estas propuestas fueron parte de la agenda anterior, pero no lograron su aprobación antes del cierre del período legislativo que abarcó del 10 al 30 de diciembre.

Reforma Laboral y Su Debate Pendiente

La modernización laboral ha suscitado una importante discusión. La falta de consensos ha llevado al oficialismo a aplazar su tratamiento, dada la resistencia de sectores sindicales y de diversos bloques de la oposición. Esto ha forzado al Gobierno a replantear su estrategia en el Congreso, buscando un nuevo enfoque para lograr su apoyo.

Movimientos Estratégicos en el Senado

De cara a febrero, se prevé que Patricia Bullrich, líder del bloque de senadores libertarios, intensifique las negociaciones para asegurar los votos necesarios. Para ello, contará con el respaldo de dirigentes afines al Gobierno, como Diego Santilli y Martín Menem, entre otros importantes referentes políticos.

Es importante señalar que, según confirmaron fuentes del Congreso, no habrá sesiones durante enero, lo que significa que cualquier progreso dependerá de una nueva convocatoria formal a sesiones extraordinarias. La reactivación programada para el 2 de febrero se centra especialmente en la reforma laboral, considerada fundamental por el presidente Javier Milei para impulsar el empleo en el sector privado.

Proyectos Excluidos y Desafíos Futuros

Por otro lado, la reforma del Código Penal ha sido descartada del temario de extraordinarias. Desde el Gobierno han admitido que este proyecto es extenso y complejo, lo que requerirá un extenso proceso de discusión en comisiones antes de presentarlo al recinto.