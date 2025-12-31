Un cierre de diciembre millonario: ETF de XRP reciben grandes inversiones

¡Récord para los ETF de XRP! Más de u$s70 millones en inversiones en una semana

Los fondos cotizados de Ripple cierran diciembre con cifras impresionantes que capturan la atención del mercado cripto en Estados Unidos y establecen un nuevo hito en su trayectoria.

Un final de mes sobresaliente para los ETF de XRP

Durante la última semana, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ripple (XRP) experimentaron un flujo neto positivo de aproximadamente u$s70 millones, destacándose en un mes donde otros activos digitales enfrentaron salidas. Este fenómeno marca un notable contraste, ya que otros ETFs de criptomonedas, incluyendo Bitcoin y Ether, sufrieron pérdidas considerablemente.

29 días de entradas netas ininterrumpidas

Desde su lanzamiento en noviembre, los ETFs de XRP han mantenido una racha histórica de 29 días consecutivos con entradas de capital, acumulando más de u$s1.150 millones en ingresos, según datos de SoSoValue. Solo el 29 de diciembre, estos vehículos de inversión sumaron u$s8,44 millones en nuevas entradas, reafirmando su atractivo incluso en tiempos de volatilidad.

XRP se establece como la opción preferida de los inversores

La popularidad de los ETFs de XRP se ha incrementado significativamente, convirtiéndose en una alternativa sólida en un contexto donde los inversores buscan diversificación. Mientras que otros productos financieros luchan por atraer capital, XRP logra consolidarse como un refugio atractivo en medio de la incertidumbre del mercado.

Las expectativas para el 2026

A pesar de estos éxitos, el precio de XRP en el mercado todavía enfrenta obstáculos, sin poder superar la barrera de los u$s2 por token. Este fenómeno sugiere que, aunque los ETFs experimentan un crecimiento notable, ese entusiasmo aún no se ha traducido en un aumento sostenible en su cotización. Sin embargo, los expertos consideran que la confianza institucional es un catalizador que podría impulsar el crecimiento de XRP en 2026.

Impacto del lanzamiento de los ETFs de XRP

La llegada de estos fondos al mercado ha marcado un hito histórico para Ripple y el ecosistema cripto en general. La aprobación de los ETFs en Estados Unidos ha habilitado un canal regulado para que los inversores institucionales accedan a la criptomoneda sin necesidad de adquirirla directamente. Este desarrollo no solo beneficia a Ripple, sino que también amplía las oportunidades de inversión en las criptomonedas.