Tarifas Máximas del SOAT 2026: Todo lo Que Debes Saber

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) anuncia cambios significativos en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el año 2026, reflejando una tendencia a la baja en la siniestralidad. Conoce todos los detalles aquí.

Entre 2024 y 2025, el SOAT mostró una disminución del 4,9% en la siniestralidad respecto al parque automotor asegurado, lo que ha llevado a la SFC a implementar nuevas tarifas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Tarifas y Regulaciones Ajustadas para 2026

Tras un análisis detallado, la SFC ha determinado que las tarifas máximas del SOAT se ajustarán con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para el próximo año será del 5,17%. Este ajuste aplica a las 14 categorías de vehículos contempladas en el Decreto 2497 de 2022 y sus modificaciones.

Categorías Afectadas

Las nuevas tarifas impactarán a vehículos como ciclomotores, motocicletas de hasta 200 cc, motocarros, tricimotos, cuadriciclos, camperos, taxis y buses de servicio público. Para estas categorías con riesgos diferenciados, se anticipa un aumento aproximado del 5,17%.

Ajuste General para el Parque Automotor

Por otro lado, las tarifas de aproximadamente el 50% restante del parque automotor, que incluye vehículos particulares menores de 1.500 cc, se incrementarán en cerca del 0,38%. Por ejemplo, la tarifa para motocicletas de menos de 100 cc pasará de $243.700 a $256.307, mientras que las de 100 a 200 cc aumentarán de $326.600 a $343.500.

Las Tarifas en Números

Para taxis de hasta 1.500 cc con menos de 9 años de antigüedad, la tarifa se ajustará de $268.200 a $282.068. En contraste, los vehículos particulares menores de 1.500 cc experimentarán una reducción, quedando en alrededor de $442.435.

Datos Relevantes sobre el Mercado

En el último año, el parque automotor asegurado creció un 7%, ascendiendo de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas. Un dato importante es que la frecuencia de accidentes se redujo de 9,3% a 8,2%, reflejando un cambio positivo en la seguridad vial.

Por qué Es Vital Comprar a través de Canales Oficiales

La SFC enfatiza la importancia de adquirir el SOAT únicamente a través de canales autorizados. Esto incluye su sitio web, números de contacto oficial y puntos de atención presencial. Se alerta sobre la posibilidad de pólizas fraudulentas y se aconseja evitar transacciones con cuentas no verificadas.

La regulación actual busca proteger a los ciudadanos y promover un comportamiento responsable en la adquisición de seguros vehiculares. Si necesitas realizar algún trámite relacionado, asegúrate de dirigirte a fuentes oficiales para garantizar la validez de tu póliza.