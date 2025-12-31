Revelan documentos sobre represalias contra Kilmar Ábrego García tras su deportación injusta

Título: Revelaciones Impactantes en el Caso de Kilmar Ábrego García: Justicia en la Mira

Bajada: Un reciente fallo judicial desnuda la presión sobre el Departamento de Justicia para indiciar a Ábrego García tras un error en su deportación. Las implicaciones de este caso continúan generando controversia y discusión en el ámbito legal.

Un nuevo fallo revela que altos funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. consideraron como una «prioridad absoluta» procesar a Kilmar Ábrego García, solo después de que fuera deportado erróneamente y posteriormente reaperturado su caso. Ábrego García, originario de El Salvador, ha declarado no culpable en un tribunal federal de Tennessee por cargos de tráfico humano, y busca la desestimación del caso, alegando que la persecución es una venganza por el escándalo de su deportación equivocada.

La Lucha Legal de Ábrego García

En su defensa, Ábrego García ha solicitado al gobierno que entregue documentos que determinen cómo se tomó la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que ocurrió en 2022. El juez Waverly Crenshaw selló inicialmente el fallo, obligando a las autoridades a proporcionar ciertos documentos. Este fallo fue dessellado el martes, arrojando nueva luz sobre el proceso judicial.

Detalles sobre la Persecución Judicial

Durante audiencias anteriores, Crenshaw encontró «ciertas evidencias» que sugieren que la acusación podría tener motivaciones vindicativas. Un comentario del vicefiscal general, Todd Blanche, en un programa de Fox News insinuó que el Departamento de Justicia tomó acciones contra Ábrego García debido a su triunfo en el caso de deportación.

Defensa del Fiscal Principal

Rob McGuire, quien fue el fiscal en funciones para el distrito medio de Tennessee, argumentó que los comentarios eran irrelevantes ya que él tomó la decisión de procesar sin animosidad hacia Ábrego García. Sin embargo, el nuevo fallo sugiere que la decisión de la acusación podría no haber sido solo de McGuire, indicando que hubo otras influencias dentro del Departamento de Justicia.

Respuestas del Departamento de Justicia

La oficina del fiscal para el distrito medio de Tennessee publicó un comunicado, mencionando que los correos electrónicos citados en el fallo de Crenshaw confirman que la decisión final de procesar a Ábrego García fue tomada por fiscales de carrera, basándose en los hechos y las pruebas disponibles. Un correo específico de McGuire, fechado el 15 de mayo de 2025, revela que el interés de Blanche era acelerar el cargo contra García.

El Caso de Tráfico Humano

Las acusaciones de tráfico humano se originan de una parada de tráfico en 2022, donde Ábrego García, quien fue detenido por exceso de velocidad, llevaba nueve pasajeros. Aunque se discutió el posible tráfico humano, fue liberado con solo una advertencia. Eventualmente, el caso fue entregado a las Investigaciones de Seguridad Nacional, pero no se registraron esfuerzos para acusarlo hasta abril de 2025.

Emergentes Nuevas Evidencias

El fallo también menciona que Aakash Singh, asistente en la oficina del vicefiscal, contactó a McGuire sobre el caso de Ábrego García justo después de que la Corte Suprema emitiera un fallo a su favor. Desde entonces, las comunicaciones entre Singh y McGuire han revelado que el proceso judicial fue una «prioridad» para la oficina del vicefiscal.

Próximos Pasos en el Caso

Una audiencia para abordar la moción de desestimación de los cargos por persecución vindicativa está programada para el 28 de enero, prometiendo según se desarrolla el caso más revelaciones sobre los procesos internos del Departamento de Justicia.