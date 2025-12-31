Le robaron incluso la planchita del pelo

La esperanza de un emotivo reencuentro familiar se tornó en angustia para una joven que había llegado a Córdoba para construir su futuro. A días de regresar a La Rioja, sufrió un robo que empañó sus festejos de Año Nuevo.

El incidente tuvo lugar en el barrio Güemes, donde un limpiavidrios, vestido con bermuda roja, camiseta gris y zapatillas negras, irrumpió mientras la joven estaba organizando su equipaje en una camioneta Fiat Toro. Aprovechando un descuido, el delincuente levantó la lona de la caja y sustrajo varias pertenencias, que incluían ropa nueva, maquillaje y una planchita de pelo.

Un Robo que Destruyó Sueños

“Estaba emocionada por pasar unos días con mi familia en La Rioja. Había trabajado arduamente todo el año y compré todo lo que me llevé con tanto esfuerzo”, compartió la joven, quien se sintió devastada al darse cuenta de que el ladrón había robado no solo objetos materiales, sino parte de su esfuerzo y dedicación.

La Inacción de las Autoridades

Indignada, manifestó su frustración hacia la falta de vigilancia en el área. “La Policía no me asistió en nada. Fui a la comisaría, y me hicieron esperar tanto tiempo que ya no pude hacer la denuncia”, lamentó, describiendo cómo la ineficacia institucional agravó su situación.

Un Contexto Delictivo Preocupante

Este hecho no es aislado. Días antes, el barrio Güemes había sido escenario de otro incidente similar, donde dos limpiavidrios se enfrentaron en plena calle, lo que llevó a la intervención de la Policía. La disputa, aparentemente por el control del territorio, culminó con la detención de ambos hombres que quedaron a disposición de la Justicia.

Este ambiente de inseguridad en la zona resalta la necesidad de medidas más eficaces para proteger a los ciudadanos y turistas, especialmente en momentos de festividades y celebraciones.