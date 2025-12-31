El oro sorprende en 2025: crece casi un 70% en dólares

Este año, el oro se ha convertido en el activo estrella de los inversores, alcanzando precios históricos y superando expectativas en el mercado. ¿Qué factores impulsan su aumento y qué significa para el futuro de la inversión?

Un Año Histórico para el Oro

En 2025, el oro ha registrado un increíble incremento de aproximadamente 70% en dólares, alcanzando un valor superior a los u$s 4.500 la onza. Este aumento lo posiciona como el metal precioso con mejor rendimiento desde 1979, según informes de IOL.

Factores que Impulsan el Aumento del Oro

La principal razón detrás del ascenso del oro es su rol como activo de refugio en tiempos de incertidumbre, especialmente debido a la debilidad del dólar estadounidense y la preocupación por la economía global. La política de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. ha favorecido su apreciación.

Demanda Creciente de Reservas

Los bancos centrales de diversos países han incrementado sus reservas en oro. Esto no solo ha fortalecido la demanda del metal precioso, sino que también lo ha convertido en una alternativa más segura frente a otros activos, como los bonos del Tesoro estadounidense, que pueden estar sujetos a congelamientos, como se evidenció en el caso de Rusia en 2022.

China y Su Estrategia de Inversión

La compra masiva de oro por parte de China ha sido fundamental para este aumento de precios. Desde 2022, el Banco Central chino ha diversificado sus reservas, alejándose de la dependencia de los bonos verdes de EE. UU. y posicionándose como uno de los principales compradores de oro a nivel mundial, detrás de países como Estados Unidos y Alemania.

Impacto en el Mercado de Valores

La subida del oro ha impulsado significativamente a los CEDEARs del sector minero. Compañías como Barrick Gold y Harmony Gold han reportado una apreciación de hasta el 262% este año, convirtiéndose en opciones muy atractivas para los inversores que buscan combinar seguridad y crecimiento.

La Plata: Éxitos y Desafíos

Similar al oro, la plata también ha tenido un rendimiento notable en 2025, alcanzando máximos históricos con un aumento del 150%. Sin embargo, experimentó una caída abrupta al cerrar el año, ya que muchos inversores optaron por realizar ganancias antes de su finalización.

A pesar de esta volatilidad, la acumulación de plata por parte de China podría mitigar potenciales caídas futuras en su precio.