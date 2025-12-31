Descubre tres pueblos costeros de Chile con encanto y precios accesibles

Escapadas Veraniegas: Tres Rincones Costero de Chile Perfectos para Relajarte
Con la llegada del verano, muchos argentinos buscan la escapada ideal para disfrutar del calor en la playa. Chile se presenta como un destino imperdible, con tres encantadores pueblos costeros que prometen tranquilidad y belleza.
Descubre Iloca: Naturaleza y Relajación
Ubicado en el centro de Chile, Iloca es un destino accesible que atrae a familias por su amplia playa y su entorno natural relajante. Este pueblo ofrece un ambiente ideal para desconectarse y disfrutar de unas vacaciones en armonía.
Atractivos de Iloca
Con alojamientos cómodos y restaurantes locales, Iloca invita a sus visitantes a disfrutar de la paz del lugar, convirtiéndolo en el spot perfecto para una escapada de verano en 2026.
Dichato: Diversión Familiar y Gastronomía Costera
Dichato se encuentra en la comuna de Tomé, Región del Biobío, a solo 37 km de Concepción. Este balneario destaca por su ambiente familiar y sus precios accesibles.
Playas y Actividades Náuticas
Sus playas de arena clara y aguas tranquilas son ideales para el descanso. Además, algunas áreas son perfectas para practicar deportes acuáticos, brindando una combinación de relajación y aventura.
Delicias Marinas
La pesca artesanal y el turismo familiar fomentan una rica gastronomía marina, que se convierte en una de las joyas culinarias del lugar. Dichato también ofrece una variada oferta de alojamientos, desde cabañas económicas hasta hostales acogedores.
Los Molles: Un Paraíso de Paz y Naturaleza
Los Molles es una pequeña localidad costera, ideal para quienes buscan tranquilidad y un entorno natural impecable. Con su playa de arena fina y áreas protegidas, este pueblo es un refugio perfecto para escapar del bullicio.
Conexión con la Naturaleza
Ubicado en la provincia de Petorca, en la Región de Valparaíso, Los Molles ofrece senderos y cabañas confortables para hospedarse, lo que lo convierte en un lugar perfecto para disfrutar de una escapada veraniega en armonía con la naturaleza.