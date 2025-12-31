Descubre tres pueblos costeros de Chile con encanto y precios accesibles

Escapadas Veraniegas: Tres Rincones Costero de Chile Perfectos para Relajarte

Con la llegada del verano, muchos argentinos buscan la escapada ideal para disfrutar del calor en la playa. Chile se presenta como un destino imperdible, con tres encantadores pueblos costeros que prometen tranquilidad y belleza.

Descubre Iloca: Naturaleza y Relajación Ubicado en el centro de Chile, Iloca es un destino accesible que atrae a familias por su amplia playa y su entorno natural relajante. Este pueblo ofrece un ambiente ideal para desconectarse y disfrutar de unas vacaciones en armonía. Atractivos de Iloca Con alojamientos cómodos y restaurantes locales, Iloca invita a sus visitantes a disfrutar de la paz del lugar, convirtiéndolo en el spot perfecto para una escapada de verano en 2026.

Dichato: Diversión Familiar y Gastronomía Costera Dichato se encuentra en la comuna de Tomé, Región del Biobío, a solo 37 km de Concepción. Este balneario destaca por su ambiente familiar y sus precios accesibles. Playas y Actividades Náuticas Sus playas de arena clara y aguas tranquilas son ideales para el descanso. Además, algunas áreas son perfectas para practicar deportes acuáticos, brindando una combinación de relajación y aventura. Delicias Marinas La pesca artesanal y el turismo familiar fomentan una rica gastronomía marina, que se convierte en una de las joyas culinarias del lugar. Dichato también ofrece una variada oferta de alojamientos, desde cabañas económicas hasta hostales acogedores.